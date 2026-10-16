İstanbul'daki sel felaketinde son bilanço açıklandı
İstanbul'daki sel felaketinde son bilanço açıklandı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketinin bilançosuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Çiftçi, dört kişinin kayıp olarak arandığını, İstanbul genelinde 9 bin 850 doğrulanmış ihbar alındığını ve 46 bin personelin sahada görev yaptığını açıkladı. Arama kurtarma faaliyetleri ile hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 12:26
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 12:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da son 83 yılın en yüksek yağışının yaşandığını belirtti.
Kentte yaklaşık 273 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Kurum, afetin ilk anından itibaren kamu kurumları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
Kurum, İstanbul Valiliği koordinasyonunda AFAD, Türk Kızılay, emniyet birimleri ve belediyelerin müdahale çalışmalarına katıldığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Kurum, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ayazağa'da vatandaşların ev ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Kurum, bölgedeki sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla incelemeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Bakan Çiftçi dört kişinin kayıp olarak arandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afetin en ağır yaşandığı bölgelerden biri olan Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Çiftçi, "Şu anda dört vatandaşımız hâlâ kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce kayıp ihbarı yapılan bir kişinin kendi imkânlarıyla yetkililere ulaştığını belirten Çiftçi, söz konusu vatandaşın telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kendisiyle iletişim kurulamadığını söyledi.
Diğer kayıp kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Çiftçi, yeni bilgi elde edilmesi halinde İstanbul Valiliği veya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını ifade etti.
İstanbul'da 9 bin 850 doğrulanmış ihbar alındı
Bakan Çiftçi, sel felaketinin ardından İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve doğrulaması tamamlanan ihbar sayısının 9 bin 850'ye ulaştığını açıkladı.
İhbarların büyük bölümüne müdahale edildiğini belirten Çiftçi, kalan başvurulara yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Kent genelinde su baskınları ve selden etkilenen alanlarda arama kurtarma, tahliye, yardım ve hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'da 46 bin personel görev yapıyor
Afetle mücadele kapsamında İstanbul genelinde 46 bin personelin sahada görev yaptığını açıklayan Çiftçi, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, belediyeler ve gönüllü ekiplerin çalışmalara katıldığını belirtti.
Türkiye genelinde afet yaşanan veya meteorolojik uyarı verilen bölgelerde ise yaklaşık 60 bin personelin görevlendirildiğini söyledi.
Bakan Çiftçi, çalışmaların İstanbul Valiliği ile Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.
29 ilde meteorolojik uyarı devam ediyor
İçişleri Bakanı Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim'de 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlattı.
Sonraki gün sarı kodlu uyarı bulunan il sayısının 36'ya, turuncu kodlu uyarı bulunan il sayısının ise 4'e gerilediğini belirtti.
Açıklamanın yapıldığı sırada 26 ilde sarı, 3 ilde turuncu kodlu meteorolojik uyarının devam ettiğini bildirdi. Böylece iki uyarı kategorisindeki il sayılarının toplamı 29 olarak aktarıldı.
Ayazağa'da hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor
Bakanlar Çiftçi ve Kurum, Ayazağa Mahallesi'nde selden etkilenen ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki vatandaşlarla görüşülerek ihtiyaçların ve meydana gelen zararların belirlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Bakan Çiftçi, hasar ve zarar tespit ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Afet sonrası yapılacak işlemlerin İstanbul Valiliği ve AFAD koordinasyonunda planlandığını belirtti.
Çiftçi ayrıca İstanbul'daki incelemelerinin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine geçerek selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde değerlendireceğini bildirdi.
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İstanbul'daki sel felaketinde son bilanço açıklandı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketinin bilançosuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Çiftçi, dört kişinin kayıp olarak arandığını, İstanbul genelinde 9 bin 850 doğrulanmış ihbar alındığını ve 46 bin personelin sahada görev yaptığını açıkladı. Arama kurtarma faaliyetleri ile hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da son 83 yılın en yüksek yağışının yaşandığını belirtti.
Kentte yaklaşık 273 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Kurum, afetin ilk anından itibaren kamu kurumları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
Kurum, İstanbul Valiliği koordinasyonunda AFAD, Türk Kızılay, emniyet birimleri ve belediyelerin müdahale çalışmalarına katıldığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Kurum, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ayazağa'da vatandaşların ev ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Kurum, bölgedeki sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla incelemeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Bakan Çiftçi dört kişinin kayıp olarak arandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afetin en ağır yaşandığı bölgelerden biri olan Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Çiftçi, "Şu anda dört vatandaşımız hâlâ kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce kayıp ihbarı yapılan bir kişinin kendi imkânlarıyla yetkililere ulaştığını belirten Çiftçi, söz konusu vatandaşın telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kendisiyle iletişim kurulamadığını söyledi.
Diğer kayıp kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Çiftçi, yeni bilgi elde edilmesi halinde İstanbul Valiliği veya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını ifade etti.
İstanbul'da 9 bin 850 doğrulanmış ihbar alındı
Bakan Çiftçi, sel felaketinin ardından İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve doğrulaması tamamlanan ihbar sayısının 9 bin 850'ye ulaştığını açıkladı.
İhbarların büyük bölümüne müdahale edildiğini belirten Çiftçi, kalan başvurulara yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Kent genelinde su baskınları ve selden etkilenen alanlarda arama kurtarma, tahliye, yardım ve hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'da 46 bin personel görev yapıyor
Afetle mücadele kapsamında İstanbul genelinde 46 bin personelin sahada görev yaptığını açıklayan Çiftçi, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, belediyeler ve gönüllü ekiplerin çalışmalara katıldığını belirtti.
Türkiye genelinde afet yaşanan veya meteorolojik uyarı verilen bölgelerde ise yaklaşık 60 bin personelin görevlendirildiğini söyledi.
Bakan Çiftçi, çalışmaların İstanbul Valiliği ile Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.
29 ilde meteorolojik uyarı devam ediyor
İçişleri Bakanı Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim'de 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlattı.
Sonraki gün sarı kodlu uyarı bulunan il sayısının 36'ya, turuncu kodlu uyarı bulunan il sayısının ise 4'e gerilediğini belirtti.
Açıklamanın yapıldığı sırada 26 ilde sarı, 3 ilde turuncu kodlu meteorolojik uyarının devam ettiğini bildirdi. Böylece iki uyarı kategorisindeki il sayılarının toplamı 29 olarak aktarıldı.
Ayazağa'da hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor
Bakanlar Çiftçi ve Kurum, Ayazağa Mahallesi'nde selden etkilenen ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki vatandaşlarla görüşülerek ihtiyaçların ve meydana gelen zararların belirlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Bakan Çiftçi, hasar ve zarar tespit ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Afet sonrası yapılacak işlemlerin İstanbul Valiliği ve AFAD koordinasyonunda planlandığını belirtti.
Çiftçi ayrıca İstanbul'daki incelemelerinin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine geçerek selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde değerlendireceğini bildirdi.
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