Üsküdar'da Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
Üsküdar'da Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önünde helallik töreni düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Gültekin'i uğurlamak için çok sayıda kişi belediye binası önünde toplandı. Cenaze programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağının duyurulduğu aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:03
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 14:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan bilgilere göre Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. Gültekin'in bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aynı yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı.
Meydana gelen kazada Gültekin'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın oluş şekline ve diğer araçta bulunan kişilerin durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
Üsküdar Belediyesi önünde helallik töreni düzenlendi
Gültekin için Üsküdar Belediyesi binası önünde helallik töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Katılımcılar, Gültekin'in cenazesi başında bir araya gelerek ailesine taziyelerini iletti. Törende, Gültekin'in belediyedeki görev süresi ve Üsküdar'da yürüttüğü çalışmalar da anıldı.
Abdullah Özdemir Gültekin ile 20 yılı aşkın dostluklarını anlattı
Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Dündar Ziya Gültekin ile uzun yıllara dayanan dostlukları bulunduğunu belirtti. Özdemir, Gültekin'in ailesine ve doğup büyüdüğü Üsküdar'a bağlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ziya kardeşimiz; 20 yılı aşkın bir dostluğumuz olan, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahit olduğumuz bir kardeşimiz. Her zaman doğduğu, büyüdüğü Üsküdar'a hizmet aşkına şahit olduğumuz bir kardeşimiz."
Gültekin'in görev yaptığı dönemde ilçe sakinlerinin talepleriyle yakından ilgilendiğini söyleyen Özdemir, belediyedeki çalışmalarına da değindi.
Sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara katıldığı belirtildi
Abdullah Özdemir, Gültekin'in hayatını kaybetmeden önceki gece İstanbul'da yaşanan sel felaketine yönelik çalışmalarda görev aldığını anlattı.
Gültekin'in gece boyunca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştığını ifade eden Özdemir, afetin ardından yürütülen müdahale ve yardım faaliyetlerine katıldığını söyledi.
Özdemir, konuşmasının sonunda Gültekin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu sözleri kullandı:
"Rabbim hepimizin ona şahitliğini kabul etsin, mekanını cennet eylesin. Acımız büyük. Hepimiz ömrümüzün sonuna kadar onun emanetlerini emanet bileceğiz. Hatırasına sahip çıkacağız."
Cenaze töreninin Büyük Çamlıca Camii'nde yapılması planlanıyor
Dündar Ziya Gültekin'in cenazesinin cuma namazının ardından İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cenaze programına katılacağının duyurulduğu aktarıldı. Ancak Erdoğan'ın katılımına ilişkin resmî program teyidi henüz bulunmuyor.
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Üsküdar'da Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önünde helallik töreni düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Gültekin'i uğurlamak için çok sayıda kişi belediye binası önünde toplandı. Cenaze programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağının duyurulduğu aktarıldı.
Paylaşılan bilgilere göre Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. Gültekin'in bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aynı yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı.
Meydana gelen kazada Gültekin'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın oluş şekline ve diğer araçta bulunan kişilerin durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
Üsküdar Belediyesi önünde helallik töreni düzenlendi
Gültekin için Üsküdar Belediyesi binası önünde helallik töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Katılımcılar, Gültekin'in cenazesi başında bir araya gelerek ailesine taziyelerini iletti. Törende, Gültekin'in belediyedeki görev süresi ve Üsküdar'da yürüttüğü çalışmalar da anıldı.
Abdullah Özdemir Gültekin ile 20 yılı aşkın dostluklarını anlattı
Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Dündar Ziya Gültekin ile uzun yıllara dayanan dostlukları bulunduğunu belirtti. Özdemir, Gültekin'in ailesine ve doğup büyüdüğü Üsküdar'a bağlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Gültekin'in görev yaptığı dönemde ilçe sakinlerinin talepleriyle yakından ilgilendiğini söyleyen Özdemir, belediyedeki çalışmalarına da değindi.
Sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara katıldığı belirtildi
Abdullah Özdemir, Gültekin'in hayatını kaybetmeden önceki gece İstanbul'da yaşanan sel felaketine yönelik çalışmalarda görev aldığını anlattı.
Gültekin'in gece boyunca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştığını ifade eden Özdemir, afetin ardından yürütülen müdahale ve yardım faaliyetlerine katıldığını söyledi.
Özdemir, konuşmasının sonunda Gültekin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu sözleri kullandı:
Cenaze töreninin Büyük Çamlıca Camii'nde yapılması planlanıyor
Dündar Ziya Gültekin'in cenazesinin cuma namazının ardından İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cenaze programına katılacağının duyurulduğu aktarıldı. Ancak Erdoğan'ın katılımına ilişkin resmî program teyidi henüz bulunmuyor.
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