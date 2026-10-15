CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel getirildi
CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel getirildi
CHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar doğrultusunda Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla sona eren görevinin ardından duyurulan yeni görevlendirme, partinin İstanbul örgütündeki yönetim sürecini yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 18:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul İl Başkanlığına ilişkin MYK kararının ilgili taraflara tebliğ edildiğini duyurdu.
Sarı, açıklamasında Mehmet Ali Yüksel'in yeni İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir."
Görevlendirmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığındaki idari ve örgütsel sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Gürsel Tekin'e teşekkür mesajı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında Gürsel Tekin'in partiye verdiği katkılara da değindi.
Sarı, "Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni görevlendirmeye ilişkin mesajında Mehmet Ali Yüksel'e de başarı dileklerini ileten Sarı, "Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun" dedi.
Gürsel Tekin'in görevi mahkeme kararıyla sona ermişti
CHP İstanbul İl Başkanlığı, daha önce yargı kararları nedeniyle gündeme gelmişti. Gürsel Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla il başkanlığı yönetimine görevlendirilmişti.
Paylaşılan bilgilere göre Tekin ve beraberindeki heyetin görevi, 17 Eylül tarihinde verilen bir başka mahkeme kararıyla sona erdi.
Bu kararın ardından CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı için Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini açıkladı. Mahkeme kararlarının hukuki kapsamı ve yeni görevlendirmeyle bağlantısına ilişkin resmî belgelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.
Mehmet Ali Yüksel kimdir?
CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen Mehmet Ali Yüksel, siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kollarında başladı.
Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra partinin ilçe örgütünde çeşitli görevler üstlendi.
2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yapan Yüksel, 2023 yılında düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yaptı
Mehmet Ali Yüksel, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde de CHP bünyesinde görev aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirildi.
Yüksel, parti örgütündeki geçmiş görevlerinin ardından MYK kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.
İstanbul örgütünde yeni yönetim süreci
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasıyla İstanbul İl Başkanlığı için yeni görevlendirme kamuoyuna duyuruldu.
Mehmet Ali Yüksel'in görevi devralmasının ardından il yönetiminin yapısı ve örgütsel çalışmaların takvimine ilişkin yapılacak açıklamalar takip edilecek. Görevlendirmenin ilgili yargı kararları karşısındaki hukuki durumu da resmî belgeler doğrultusunda netleşecek.
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CHP İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel getirildi
CHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar doğrultusunda Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla sona eren görevinin ardından duyurulan yeni görevlendirme, partinin İstanbul örgütündeki yönetim sürecini yeniden gündeme taşıdı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul İl Başkanlığına ilişkin MYK kararının ilgili taraflara tebliğ edildiğini duyurdu.
Sarı, açıklamasında Mehmet Ali Yüksel'in yeni İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Görevlendirmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığındaki idari ve örgütsel sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Gürsel Tekin'e teşekkür mesajı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında Gürsel Tekin'in partiye verdiği katkılara da değindi.
Sarı, "Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni görevlendirmeye ilişkin mesajında Mehmet Ali Yüksel'e de başarı dileklerini ileten Sarı, "Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun" dedi.
Gürsel Tekin'in görevi mahkeme kararıyla sona ermişti
CHP İstanbul İl Başkanlığı, daha önce yargı kararları nedeniyle gündeme gelmişti. Gürsel Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla il başkanlığı yönetimine görevlendirilmişti.
Paylaşılan bilgilere göre Tekin ve beraberindeki heyetin görevi, 17 Eylül tarihinde verilen bir başka mahkeme kararıyla sona erdi.
Bu kararın ardından CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı için Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini açıkladı. Mahkeme kararlarının hukuki kapsamı ve yeni görevlendirmeyle bağlantısına ilişkin resmî belgelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.
Mehmet Ali Yüksel kimdir?
CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen Mehmet Ali Yüksel, siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kollarında başladı.
Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra partinin ilçe örgütünde çeşitli görevler üstlendi.
2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yapan Yüksel, 2023 yılında düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yaptı
Mehmet Ali Yüksel, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde de CHP bünyesinde görev aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirildi.
Yüksel, parti örgütündeki geçmiş görevlerinin ardından MYK kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.
İstanbul örgütünde yeni yönetim süreci
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasıyla İstanbul İl Başkanlığı için yeni görevlendirme kamuoyuna duyuruldu.
Mehmet Ali Yüksel'in görevi devralmasının ardından il yönetiminin yapısı ve örgütsel çalışmaların takvimine ilişkin yapılacak açıklamalar takip edilecek. Görevlendirmenin ilgili yargı kararları karşısındaki hukuki durumu da resmî belgeler doğrultusunda netleşecek.
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