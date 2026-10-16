Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey atama kararı
Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey atama kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atanırken Dışişleri, Ticaret, Kültür ve Turizm ile Millî Savunma bakanlıklarında da yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Kararlar kapsamında iki isim görevden alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 08:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı kararlar kapsamında farklı bakanlıkların genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığı kadrolarında da değişiklikler yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Sabri Tunç Angılı atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Pervin Oymak getirildi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yeni atama
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Suat Faruk Giray getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı. Böylece ilgili bakanlıkların merkez teşkilatlarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığında iki genel müdür yardımcısı değişti
Ticaret Bakanlığında iki ayrı genel müdür yardımcılığı kadrosuna atama yapıldı. İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.
Söz konusu atamalar, Bakanlığın ithalat işlemleri ile uluslararası ticaret anlaşmalarından sorumlu idari birimlerini kapsıyor.
SGK ve DSİ'de yeni görevlendirmeler yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde ise iki bölge müdürlüğüne yeni isimler getirildi.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz atandı. Böylece kurumun bölgesel yönetim kadrolarında görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
TİGEM, Et ve Süt Kurumu ile DHMİ'de atamalar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyeliğine Göktuğ Bağlı, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın atandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı getirildi. Aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay atandı.
İki kamu yöneticisi görevden alındı
Atama kararlarıyla birlikte iki kamu yöneticisinin görevine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey atama kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atanırken Dışişleri, Ticaret, Kültür ve Turizm ile Millî Savunma bakanlıklarında da yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Kararlar kapsamında iki isim görevden alındı.
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı kararlar kapsamında farklı bakanlıkların genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığı kadrolarında da değişiklikler yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Sabri Tunç Angılı atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Pervin Oymak getirildi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yeni atama
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Suat Faruk Giray getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı. Böylece ilgili bakanlıkların merkez teşkilatlarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığında iki genel müdür yardımcısı değişti
Ticaret Bakanlığında iki ayrı genel müdür yardımcılığı kadrosuna atama yapıldı. İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.
Söz konusu atamalar, Bakanlığın ithalat işlemleri ile uluslararası ticaret anlaşmalarından sorumlu idari birimlerini kapsıyor.
SGK ve DSİ'de yeni görevlendirmeler yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde ise iki bölge müdürlüğüne yeni isimler getirildi.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz atandı. Böylece kurumun bölgesel yönetim kadrolarında görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
TİGEM, Et ve Süt Kurumu ile DHMİ'de atamalar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyeliğine Göktuğ Bağlı, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın atandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı getirildi. Aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay atandı.
İki kamu yöneticisi görevden alındı
Atama kararlarıyla birlikte iki kamu yöneticisinin görevine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı.
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