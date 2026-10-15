Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacak.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 21:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum harekete geçti. Bakan Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek. Son duruma ilişkin açıklama da yapacak olan Kurum, yarın hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.
4 Vatandaş Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Kayıp
Dün akşam etkisi artıran yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Sel kaynaklı olarak 4 vatandaş hayatını kaybederken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
3 Bin 50 Kişi Kurtarıldı
İstanbul'da ortaya çıkan tablonun ardından AFAD koordinasyonunda binlerce personel sahada görev yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün itibarıyla 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok" dedi.
Yağışlar Devam Edecek
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağını belirtti. Yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adli Soruşturma Başlatıldı
İstanbul'u esir alan şiddetli yağışlar ve su baskınlarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını ve tüm kusur iddialarının titizlikle incelendiğini belirtti.
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Bakan Murat Kurum, İstanbul için harekete geçti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da incelemelerde bulunacak.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum harekete geçti. Bakan Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün koordinasyon toplantısı düzenleyecek. Son duruma ilişkin açıklama da yapacak olan Kurum, yarın hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.
4 Vatandaş Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Kayıp
Dün akşam etkisi artıran yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Sel kaynaklı olarak 4 vatandaş hayatını kaybederken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
3 Bin 50 Kişi Kurtarıldı
İstanbul'da ortaya çıkan tablonun ardından AFAD koordinasyonunda binlerce personel sahada görev yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün itibarıyla 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok" dedi.
Yağışlar Devam Edecek
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağını belirtti. Yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adli Soruşturma Başlatıldı
İstanbul'u esir alan şiddetli yağışlar ve su baskınlarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını ve tüm kusur iddialarının titizlikle incelendiğini belirtti.
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