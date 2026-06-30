TFF'den yabancı kuralı için açıklama! ''Değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir''
TFF'den yabancı kuralı için açıklama! ''Değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir''
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:49
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 13:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.
Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.
A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.
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TFF'den yabancı kuralı için açıklama! ''Değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir''
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...
TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.
Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.
A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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