Adli kontrolle serbest kalan Tanrıyar'ın ifadesi ortaya çıktı
Adli kontrolle serbest kalan Tanrıyar'ın ifadesi ortaya çıktı
Tamar Tanrıyar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olan Albayrak ailesine yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuşadası Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Tanrıyar'ın beyanları kamuoyuna yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tanrıyar, ifadesinde söz konusu paylaşımı yaklaşık iki gün önce gemiyle çıktığı tatil sırasında yaptığını belirtti. Paylaşımında birden fazla konuya değindiğini ifade eden Tanrıyar, basında yalnızca tek bir konunun öne çıkarıldığını söyledi.
Paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu
Tanrıyar, paylaşımında herhangi bir kişi ya da medya kuruluşunun adını vermediğini belirterek, gazete dağıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. Beyanında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlaması kapsamında yargılanan bir kişinin sahibi olduğu medya kuruluşuna ait gazetenin dağıtılmasının zorunlu olmadığını düşündüğünü söyledi.
İfadesinde kullandığı "kripto kardeşliği" ifadesinin hükümete yakın ve hükümete uzak görünen bazı medya yapıları arasında bulunduğunu öne sürdüğü finansal ilişkilere yönelik bir değerlendirme olduğunu dile getiren Tanrıyar, Turkuaz Medya'nın bu ifadeyle bağlantılı olmadığını savundu. Turkuaz Medya'ya yönelik eleştirisinin yalnızca Sözcü gazetesinin dağıtımına ilişkin olduğunu belirtti.
Tanrıyar, söz konusu değerlendirmelerinin gazetecilik faaliyetleri sırasında edindiği bilgilere dayandığını ifade etti. "15 Temmuz dejavu gibi geliyor" sözlerinin ise bir bilgiye değil, olayları yorumlama biçimine dayanan betimleme olduğunu söyledi.
Ayrıca eşi Can Tanrıyar'ın olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve gazetecilik yapmadığını kaydeden Tanrıyar, ifadesinde şu sözlere de yer verdi:
"Ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Hatta Cumhurbaşkanına ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım."
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Adli kontrolle serbest kalan Tanrıyar'ın ifadesi ortaya çıktı
Tamar Tanrıyar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olan Albayrak ailesine yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuşadası Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Tanrıyar'ın beyanları kamuoyuna yansıdı.
Tanrıyar, ifadesinde söz konusu paylaşımı yaklaşık iki gün önce gemiyle çıktığı tatil sırasında yaptığını belirtti. Paylaşımında birden fazla konuya değindiğini ifade eden Tanrıyar, basında yalnızca tek bir konunun öne çıkarıldığını söyledi.
Paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu
Tanrıyar, paylaşımında herhangi bir kişi ya da medya kuruluşunun adını vermediğini belirterek, gazete dağıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. Beyanında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlaması kapsamında yargılanan bir kişinin sahibi olduğu medya kuruluşuna ait gazetenin dağıtılmasının zorunlu olmadığını düşündüğünü söyledi.
İfadesinde kullandığı "kripto kardeşliği" ifadesinin hükümete yakın ve hükümete uzak görünen bazı medya yapıları arasında bulunduğunu öne sürdüğü finansal ilişkilere yönelik bir değerlendirme olduğunu dile getiren Tanrıyar, Turkuaz Medya'nın bu ifadeyle bağlantılı olmadığını savundu. Turkuaz Medya'ya yönelik eleştirisinin yalnızca Sözcü gazetesinin dağıtımına ilişkin olduğunu belirtti.
Tanrıyar, söz konusu değerlendirmelerinin gazetecilik faaliyetleri sırasında edindiği bilgilere dayandığını ifade etti. "15 Temmuz dejavu gibi geliyor" sözlerinin ise bir bilgiye değil, olayları yorumlama biçimine dayanan betimleme olduğunu söyledi.
Ayrıca eşi Can Tanrıyar'ın olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve gazetecilik yapmadığını kaydeden Tanrıyar, ifadesinde şu sözlere de yer verdi:
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