Tanju Özcan cinsel saldırı soruşturmasında tahliye edildi
Tanju Özcan cinsel saldırı soruşturmasında tahliye edildi
Tanju Özcan, Bolu Belediyesi çalışanının şikâyeti üzerine yürütülen "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dosyada tahliye edildi. Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı kabul ederek bu dosya yönünden tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamındaki tutukluluğu ise devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:06
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 20:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şubat 2026'da "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, geçen ay yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Daha önce "Tehdit" ve "Şantaj" davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yeni iddialarda bulundu.
Şikâyet dilekçesinde ve ek ifadesinde Öznur Ç., belediyede göreve başladıktan birkaç ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi gösterdiğini söylediğini, işini kaybetme endişesi nedeniyle birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını öne sürdü. Ayrıca fiziksel temasta bulunmaya çalışıldığı yönünde iddialarını savcılığa aktardı.
Mahkeme gerekçesini açıkladı
Öznur Ç.'nin ek ifadesinin ardından başlatılan soruşturmada Tanju Özcan tutuklanmış, avukatları ise tutukluluğun kaldırılması için mahkemeye itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki mevcut deliller ışığında tutuklama koşullarının oluşmadığına karar verdi. Gerekçede, olayın üzerinden geçen süre nedeniyle cinsel saldırıya ilişkin rapor alınmasının mümkün olmadığı, tarafsız tanık ve somut delil bulunmadığı, taraflar arasında devam eden yargılamadan kaynaklanan husumetin bulunduğu ve müşteki beyanının tek başına kuvvetli suç şüphesini göstermeye yeterli kabul edilemeyeceği belirtildi.
Mahkeme ayrıca, Özcan'ın başka bir soruşturma kapsamında zaten tutuklu olması nedeniyle delil karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma veya kaçma ihtimalinin bulunmadığını değerlendirdi. Bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu soruşturmadaki tutukluluk halinin kaldırılmasına hükmedildi.
İrtikap soruşturmasındaki tutukluluk sürüyor
Mahkemenin kararı yalnızca nitelikli cinsel saldırı soruşturmasına ilişkin tutukluluğu kapsıyor. Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki tutukluluk hali ise devam ediyor.
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Tanju Özcan cinsel saldırı soruşturmasında tahliye edildi
Tanju Özcan, Bolu Belediyesi çalışanının şikâyeti üzerine yürütülen "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dosyada tahliye edildi. Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı kabul ederek bu dosya yönünden tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamındaki tutukluluğu ise devam ediyor.
Şubat 2026'da "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, geçen ay yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Daha önce "Tehdit" ve "Şantaj" davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yeni iddialarda bulundu.
Şikâyet dilekçesinde ve ek ifadesinde Öznur Ç., belediyede göreve başladıktan birkaç ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi gösterdiğini söylediğini, işini kaybetme endişesi nedeniyle birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını öne sürdü. Ayrıca fiziksel temasta bulunmaya çalışıldığı yönünde iddialarını savcılığa aktardı.
Mahkeme gerekçesini açıkladı
Öznur Ç.'nin ek ifadesinin ardından başlatılan soruşturmada Tanju Özcan tutuklanmış, avukatları ise tutukluluğun kaldırılması için mahkemeye itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki mevcut deliller ışığında tutuklama koşullarının oluşmadığına karar verdi. Gerekçede, olayın üzerinden geçen süre nedeniyle cinsel saldırıya ilişkin rapor alınmasının mümkün olmadığı, tarafsız tanık ve somut delil bulunmadığı, taraflar arasında devam eden yargılamadan kaynaklanan husumetin bulunduğu ve müşteki beyanının tek başına kuvvetli suç şüphesini göstermeye yeterli kabul edilemeyeceği belirtildi.
Mahkeme ayrıca, Özcan'ın başka bir soruşturma kapsamında zaten tutuklu olması nedeniyle delil karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma veya kaçma ihtimalinin bulunmadığını değerlendirdi. Bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu soruşturmadaki tutukluluk halinin kaldırılmasına hükmedildi.
İrtikap soruşturmasındaki tutukluluk sürüyor
Mahkemenin kararı yalnızca nitelikli cinsel saldırı soruşturmasına ilişkin tutukluluğu kapsıyor. Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki tutukluluk hali ise devam ediyor.
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