Seyir halindeyken alev aldı! Sürücü canını zor kurtardı
Seyir halindeyken alev aldı! Sürücü canını zor kurtardı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükseldiği otomobilde yangın çıktı. Sürücü Taner K.'nin durumu fark edip aracı durdurmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, seyir halindeki Taner K. idaresindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Seyir halindeyken alev aldı! Sürücü canını zor kurtardı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükseldiği otomobilde yangın çıktı. Sürücü Taner K.'nin durumu fark edip aracı durdurmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, seyir halindeki Taner K. idaresindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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