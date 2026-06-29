Beş ilde çıkan yangınlarda son durum açıklandı

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Adana, Çanakkale, İzmir, Bursa ve Uşak'ta orman ve tarım alanlarında yangınlar meydana geldi. Yangınlara Orman Bölge Müdürlükleri, itfaiye ekipleri ve hava unsurlarıyla müdahale edilirken, Adana, Çanakkale ve Uşak'taki yangınlar kontrol altına alındı. İzmir ve Bursa'da ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 18:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Çanakkale'de alevler ormanlık alana ulaştı
Çanakkale merkez ilçeye bağlı Musaköy ile Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara araçlarıyla müdahale etti. Bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı ekip sevk edildi.
Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da yangın ormanlık alana yayıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaştı.
Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Uşak'ta yangın kontrol altına alındı
Uşak merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ekili alanlara yayıldı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında arpa ve buğday ekili alanlar ile bir traktörde hasar meydana geldi.
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Beş ilde çıkan yangınlarda son durum açıklandı
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Adana, Çanakkale, İzmir, Bursa ve Uşak'ta orman ve tarım alanlarında yangınlar meydana geldi. Yangınlara Orman Bölge Müdürlükleri, itfaiye ekipleri ve hava unsurlarıyla müdahale edilirken, Adana, Çanakkale ve Uşak'taki yangınlar kontrol altına alındı. İzmir ve Bursa'da ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Çanakkale'de alevler ormanlık alana ulaştı
Çanakkale merkez ilçeye bağlı Musaköy ile Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara araçlarıyla müdahale etti. Bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı ekip sevk edildi.
Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da yangın ormanlık alana yayıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaştı.
Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Uşak'ta yangın kontrol altına alındı
Uşak merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ekili alanlara yayıldı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında arpa ve buğday ekili alanlar ile bir traktörde hasar meydana geldi.
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