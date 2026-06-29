Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'ta görev almak isteyenler dikkat
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'ta görev almak isteyenler dikkat
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görevlendirilmek üzere 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenim görecek 170 kısmi süreli aday araştırmacı alacağını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden kısmi süreli 170 proje personeli alınacak. Söz konusu araştırmacılar, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.
Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.
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Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'ta görev almak isteyenler dikkat
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görevlendirilmek üzere 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenim görecek 170 kısmi süreli aday araştırmacı alacağını duyurdu.
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden kısmi süreli 170 proje personeli alınacak. Söz konusu araştırmacılar, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.
Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.
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