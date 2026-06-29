Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:28
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 10:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.
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Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.
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