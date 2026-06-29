TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Gazze'' vurgusu: İsrail'in saldırganlığı son bulmalı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Gazze'' vurgusu: İsrail'in saldırganlığı son bulmalı
İstanbul'da “NATO Parlamenter Zirvesi”nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil dünya barışının garanti altına alınması demektir' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 10:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "NATO Parlamenter Zirvesi"nde konuştu.
Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;
* İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırganlıklarına son verilmelidir. Mesele sadece insanlık dramı değil, şehirlerin yıkılmış olması değil mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılmasıdır.
* Barışın sağlanması için NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesi gerekiyor.
* Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz.
* (ABD-İran savaşı) Bölgesel ve küresel meseleler diplomasi yoluyla çözülmeli. Barış çabaları provokasyona uğratılmamalı.
* NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi. Tavrımızı barıştan yana kullanacağız.
* Bazı üyelerin ambargoları ittifakın ruhuna uygun değil. Son zamanlarda orta doğuda artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerin desteği için teşekkür ediyoruz. NATO tarihi bir dönemeçtedir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Gazze'' vurgusu: İsrail'in saldırganlığı son bulmalı
İstanbul'da “NATO Parlamenter Zirvesi”nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil dünya barışının garanti altına alınması demektir' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "NATO Parlamenter Zirvesi"nde konuştu.
Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;
* İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırganlıklarına son verilmelidir. Mesele sadece insanlık dramı değil, şehirlerin yıkılmış olması değil mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılmasıdır.
* Barışın sağlanması için NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesi gerekiyor.
* Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz.
* (ABD-İran savaşı) Bölgesel ve küresel meseleler diplomasi yoluyla çözülmeli. Barış çabaları provokasyona uğratılmamalı.
* NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi. Tavrımızı barıştan yana kullanacağız.
* Bazı üyelerin ambargoları ittifakın ruhuna uygun değil. Son zamanlarda orta doğuda artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerin desteği için teşekkür ediyoruz. NATO tarihi bir dönemeçtedir.
Çok Okunanlar