Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Sivas YHT hattına ek sefer
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Sivas YHT hattına ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatili ile okulların açılacağı dönemde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda ilave seferler düzenleneceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 3 Temmuz-14 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ek seferlerle hatta toplam 36 bin 168 kişilik ilave kapasite sağlanacağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 18:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri karşılıklı birer ek sefer planlandığını belirtti.
Uraloğlu, yaz döneminde yüksek hızlı trenlere yönelik yoğun ilgi nedeniyle ilave seferlerin devreye alınacağını ifade ederek, bu uygulamanın yolcuların seyahat planlarını daha kolay yapmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Sefer saatleri açıklandı
İlave seferlerin 411 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin 11.10'da kalkacağını ve 13.51'de Sivas'a ulaşacağını açıkladı.
Dönüş seferinin ise Sivas'tan 15.35'te hareket edeceğini, trenin 18.16'da Ankara'ya varacağını kaydetti.
Ankara-Sivas YHT hattında 2,5 milyon yolcu taşındı
26 Nisan 2023'te hizmete alınan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar Ankara-Sivas hattında 2 milyon 500 bin, İstanbul-Sivas aktarmasız YHT seferlerinde ise 1 milyon 250 bin yolcunun taşındığını bildirdi.
Uraloğlu, hattın Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a doğrudan hizmet verdiğini, İstanbul-Sivas YHT seferleri sayesinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'in de yüksek hızlı tren ağı üzerinden Sivas'a bağlandığını ifade etti.
Bölgesel ulaşım ağı güçleniyor
Ankara-Sivas YHT Hattı'nın yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlamadığını vurgulayan Uraloğlu, Sivas'tan sağlanan bölgesel tren bağlantısıyla Malatya'nın, otobüs entegrasyonuyla ise Tokat'ın yüksek hızlı tren ağına dahil edildiğini belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Sivas YHT hattına ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatili ile okulların açılacağı dönemde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda ilave seferler düzenleneceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 3 Temmuz-14 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ek seferlerle hatta toplam 36 bin 168 kişilik ilave kapasite sağlanacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri karşılıklı birer ek sefer planlandığını belirtti.
Uraloğlu, yaz döneminde yüksek hızlı trenlere yönelik yoğun ilgi nedeniyle ilave seferlerin devreye alınacağını ifade ederek, bu uygulamanın yolcuların seyahat planlarını daha kolay yapmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Sefer saatleri açıklandı
İlave seferlerin 411 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin 11.10'da kalkacağını ve 13.51'de Sivas'a ulaşacağını açıkladı.
Dönüş seferinin ise Sivas'tan 15.35'te hareket edeceğini, trenin 18.16'da Ankara'ya varacağını kaydetti.
Ankara-Sivas YHT hattında 2,5 milyon yolcu taşındı
26 Nisan 2023'te hizmete alınan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar Ankara-Sivas hattında 2 milyon 500 bin, İstanbul-Sivas aktarmasız YHT seferlerinde ise 1 milyon 250 bin yolcunun taşındığını bildirdi.
Uraloğlu, hattın Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a doğrudan hizmet verdiğini, İstanbul-Sivas YHT seferleri sayesinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'in de yüksek hızlı tren ağı üzerinden Sivas'a bağlandığını ifade etti.
Bölgesel ulaşım ağı güçleniyor
Ankara-Sivas YHT Hattı'nın yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlamadığını vurgulayan Uraloğlu, Sivas'tan sağlanan bölgesel tren bağlantısıyla Malatya'nın, otobüs entegrasyonuyla ise Tokat'ın yüksek hızlı tren ağına dahil edildiğini belirtti.
Çok Okunanlar