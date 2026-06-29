Almanya'da silahlı saldırı! Can kayıpları var, bölge için uyarı yapıldı
Almanya'da silahlı saldırı! Can kayıpları var, bölge için uyarı yapıldı
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyururken, saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike olmadığını bildirdi. Olayla ilgili resmi açıklamaların güncellenmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün X platformundan yaptığı açıklamada, Stade'de silahlı saldırının ardından polis ekiplerinin bölgede geniş kapsamlı çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, olay nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Silah sesleri üzerine ekipler sevk edildi
Alman basınında yer alan haberlere göre olay, Stade kent merkezindeki bir konutta meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Can kaybı sayısına ilişkin iddialar doğrulanmadı
T-online ve Bild'in haberlerinde ilk belirlemelere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu sayı, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı. Polis, yalnızca saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Bölgeyi terk edin uyarısı yapıldı
Yetkililer, Elbe Nehri kıyısında ve Hamburg'un yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Stade kent merkezinde operasyonların sürdüğünü açıkladı. X platformundan yapılan paylaşımda vatandaşlara, "Güvenliğiniz için bölgeyi terk edin ve bölgeden uzak durun." çağrısı yapıldı.
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Almanya'da silahlı saldırı! Can kayıpları var, bölge için uyarı yapıldı
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyururken, saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike olmadığını bildirdi. Olayla ilgili resmi açıklamaların güncellenmesi bekleniyor.
Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün X platformundan yaptığı açıklamada, Stade'de silahlı saldırının ardından polis ekiplerinin bölgede geniş kapsamlı çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, olay nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Silah sesleri üzerine ekipler sevk edildi
Alman basınında yer alan haberlere göre olay, Stade kent merkezindeki bir konutta meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Can kaybı sayısına ilişkin iddialar doğrulanmadı
T-online ve Bild'in haberlerinde ilk belirlemelere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu sayı, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı. Polis, yalnızca saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Bölgeyi terk edin uyarısı yapıldı
Yetkililer, Elbe Nehri kıyısında ve Hamburg'un yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Stade kent merkezinde operasyonların sürdüğünü açıkladı. X platformundan yapılan paylaşımda vatandaşlara, "Güvenliğiniz için bölgeyi terk edin ve bölgeden uzak durun." çağrısı yapıldı.
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