İran Katar temaslarında hangi başlıklar ele alınacak ?
İran Katar temaslarında hangi başlıklar ele alınacak ?
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'dan bir teknik heyetin bu hafta Katar'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bekayi, teknik düzeyde yapılacak temaslarda Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin başlıkların ele alınacağını bildirirken, ABD'li yetkililerin Katar ziyaretinin İran heyetiyle bağlantılı olmadığını ve yakın dönemde ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 21:54
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bekayi, İran heyetinin Katar'da gerçekleştireceği görüşmelerin teknik düzeyde yürütüleceğini belirtti. Görüşmelerde, taraflar arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin süreçler ve ilgili başlıklar değerlendirilecek.
İranlı yetkililer, ziyaretin teknik içerikli temaslardan oluşacağını ve uygulama sürecine odaklanacağını kaydetti.
ABD'nin Katar ziyaretiyle bağlantı bulunmadığı açıklandı
Bekayi, ABD'li yetkililerin Katar'a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İran heyetinin programı ile ABD heyetinin ziyareti arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, yakın dönemde ABD ile planlanmış herhangi bir görüşmenin gündemde olmadığını açıkladı.
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İran Katar temaslarında hangi başlıklar ele alınacak ?
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'dan bir teknik heyetin bu hafta Katar'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bekayi, teknik düzeyde yapılacak temaslarda Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin başlıkların ele alınacağını bildirirken, ABD'li yetkililerin Katar ziyaretinin İran heyetiyle bağlantılı olmadığını ve yakın dönemde ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığını ifade etti.
Bekayi, İran heyetinin Katar'da gerçekleştireceği görüşmelerin teknik düzeyde yürütüleceğini belirtti. Görüşmelerde, taraflar arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin süreçler ve ilgili başlıklar değerlendirilecek.
İranlı yetkililer, ziyaretin teknik içerikli temaslardan oluşacağını ve uygulama sürecine odaklanacağını kaydetti.
ABD'nin Katar ziyaretiyle bağlantı bulunmadığı açıklandı
Bekayi, ABD'li yetkililerin Katar'a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İran heyetinin programı ile ABD heyetinin ziyareti arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, yakın dönemde ABD ile planlanmış herhangi bir görüşmenin gündemde olmadığını açıkladı.
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