Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alınırken, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:03
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 20:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ve bu doğrultuda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Berdimuhamedov'a iki zirve daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ile COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan ayrıca Berdimuhamedov'un doğum gününü de kutladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alınırken, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ve bu doğrultuda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Berdimuhamedov'a iki zirve daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ile COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan ayrıca Berdimuhamedov'un doğum gününü de kutladı.
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