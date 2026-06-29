Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera bölgelerine düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadığını açıkladı. Bakanlık, saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğini hedef aldığını belirtirken, uluslararası hukuk ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edildiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 21:34
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 21:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya yönelik saldırılarının güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bakanlık, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Uluslararası hukuk vurgusu
Açıklamada, saldırıların Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe saydığı belirtilerek, bölgedeki sivillerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırdığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası hukukun yanı sıra 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil ettiğini ifade etti.
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Dışişleri İsrail'in Suriye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera bölgelerine düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadığını açıkladı. Bakanlık, saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğini hedef aldığını belirtirken, uluslararası hukuk ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edildiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kuneytra ve Dera'ya yönelik saldırılarının güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bakanlık, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Uluslararası hukuk vurgusu
Açıklamada, saldırıların Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe saydığı belirtilerek, bölgedeki sivillerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırdığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası hukukun yanı sıra 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil ettiğini ifade etti.
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