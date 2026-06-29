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Trump İran görüşmeleri için konuştu: Göreceğiz

Trump, İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik süreçte "çok iyi ilerleme kaydedildiğini" söyledi. Doha'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, temasların sonucuna ilişkin kesin bir öngörüde bulunmadı. Açıklamalarında ayrıca petrol fiyatlarının düşüş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.

Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 23:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump İran görüşmeleri için konuştu: Göreceğiz

Trump, İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Açıklamasında, sürecin mevcut seyrine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Doha görüşmelerine temkinli yaklaşım

Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere değinen Trump, toplantıların "belki önemli olacağını, belki de olmayacağını" söyledi. Sürecin nasıl şekilleneceğinin görüşmelerin ardından netleşeceğini ifade ederek, "Göreceğiz." dedi.

Petrol fiyatlarına ilişkin mesaj

Trump, petrol fiyatlarının sert düşüşün ardından gerilemeye devam edeceğini söyledi. Açıklamalar, enerji piyasalarında ve küresel ekonomik görünüm açısından yakından takip edilen başlıklar arasında yer aldı.

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