İstanbul merkezli 5 ilde 'Çapkanlar' suç örgütüne operasyon... 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 24'ü yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen yaklaşık 5,1 milyar liranın aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Çapkanlar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüphelinin mali hareketleri incelendi.
Bilirkişi raporları, MASAK'ın yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildi.
Soruşturmada, yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin, banka hesapları üzerinden kripto varlık ve elektronik para hesaplarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdanlara transfer edilerek aklandığı belirlendi.
5 ilde operasyon kararı
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne operasyon talimatı verildi.
Bu kapsamda İstanbul'da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da birer şüpheli ile Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişi olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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''Çapkanlar'' suç örgütüne darbe! Kıskıvrak yakalandılar
İstanbul merkezli 5 ilde 'Çapkanlar' suç örgütüne operasyon... 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 24'ü yakalandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen yaklaşık 5,1 milyar liranın aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Çapkanlar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüphelinin mali hareketleri incelendi.
Bilirkişi raporları, MASAK'ın yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildi.
Soruşturmada, yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin, banka hesapları üzerinden kripto varlık ve elektronik para hesaplarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdanlara transfer edilerek aklandığı belirlendi.
5 ilde operasyon kararı
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne operasyon talimatı verildi.
Bu kapsamda İstanbul'da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da birer şüpheli ile Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişi olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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