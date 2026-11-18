Real Madrid resmen açıkladı! Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı
Real Madrid resmen açıkladı! Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı
Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde şimdiye kadar 126 maça çıkıp 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:54
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 13:54
Kaynak:
AA
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, 21 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2032'ye kadar takımda kalacağı belirtildi.
Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmayla Arda Güler, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak.
Arda Güler, 2023 yılının temmuz ayında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Formamızı giydiği dört sezonda 126 karşılaşmada görev alan oyuncumuz, 5 kupa kazandı. Bu başarılar arasında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası bulunuyor.
Türkiye Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yapan Arda Güler, geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Genç Oyuncusu ödülünü aldı."
REAL MADRID'DE 5 KUPA KAZANDI
2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyerinde önemli başarılara imza attı. Milli futbolcu, şu ana kadar 126 maçta forma giyerken 5 kupa kazanma sevinci yaşadı.
Genç yıldız, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ise 38 kez giydi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Real Madrid resmen açıkladı! Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı
Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde şimdiye kadar 126 maça çıkıp 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, 21 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2032'ye kadar takımda kalacağı belirtildi.
Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmayla Arda Güler, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak.
Arda Güler, 2023 yılının temmuz ayında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Formamızı giydiği dört sezonda 126 karşılaşmada görev alan oyuncumuz, 5 kupa kazandı. Bu başarılar arasında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası bulunuyor.
Türkiye Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yapan Arda Güler, geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Genç Oyuncusu ödülünü aldı."
REAL MADRID'DE 5 KUPA KAZANDI
2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyerinde önemli başarılara imza attı. Milli futbolcu, şu ana kadar 126 maçta forma giyerken 5 kupa kazanma sevinci yaşadı.
Genç yıldız, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ise 38 kez giydi.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar