Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Derbi planı belli oluyor
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Derbi planı belli oluyor
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen'i derbiye yedek kulübesinde başlatmayı planlıyor. Deneyimli teknik adamın ilk 11'i de şekillenmeye başladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 15:43
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 15:43
Kaynak:
AA
Galatasaray'da, Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Wilfried Singo, solunda Ismail Jakobs oynayacak. Defansın ortasında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.
Orta alanda Lucas Torreira - Mario Lemina ikilisinin önünde Aleksey Batrakov forma giyecek.
Hücum hattının sağında Yunus Akgün, solunda ise Eren Elmalı'nın şans bulacağı gelen haberler arasında
Sarı kırmızılı ekipte ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Sakatlıklarını atlatan Roland Sallai ve Victor Osimhen'in, karşılaşmaya 11'de başlama ihtimali düşük. Ancak İki oyuncunun da kadroda olması bekleniyor.
DENİZ GÜL'E ÖZEL MASKE
Özel maske tasarlanacak Deniz Gül'ün de derbide oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da, Rafael Leao'nun sakatlığı ise sürüyor.
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Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Derbi planı belli oluyor
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen'i derbiye yedek kulübesinde başlatmayı planlıyor. Deneyimli teknik adamın ilk 11'i de şekillenmeye başladı.
Galatasaray'da, Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Wilfried Singo, solunda Ismail Jakobs oynayacak. Defansın ortasında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.
Orta alanda Lucas Torreira - Mario Lemina ikilisinin önünde Aleksey Batrakov forma giyecek.
Hücum hattının sağında Yunus Akgün, solunda ise Eren Elmalı'nın şans bulacağı gelen haberler arasında
Sarı kırmızılı ekipte ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Sakatlıklarını atlatan Roland Sallai ve Victor Osimhen'in, karşılaşmaya 11'de başlama ihtimali düşük. Ancak İki oyuncunun da kadroda olması bekleniyor.
DENİZ GÜL'E ÖZEL MASKE
Özel maske tasarlanacak Deniz Gül'ün de derbide oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da, Rafael Leao'nun sakatlığı ise sürüyor.
Kaynak: AA
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