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Bakan Fidan sinyali verdi: Mekke İttifakı ülke katılımlarıyla genişleyecek
İstanbul'da düzenlenen 'Al Sharq Forum'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Mekke İttifakı ülke katılımlarıyla genişleyecek, daha kapsamlı bir yapıya kavuşacak.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da "Al Sharq Forum"da konuştu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Müslüman dünyası dayanışmayı güçlendirmeli. Dayanışmayı güçlendirmenin en güvenilir yolu bölgesel sahiplenmedir.
* Müslüman dünyası, insanlığın ortak vicdanını derinden inciten konularda tek bir ses olarak konuşmalı ve bir örnek teşkil etmelidir.
* Gazze'deki soykırıma karşı durduk. İnsani yardımın ulaştırılması için öncü olmalıyız. Gazze'de adil bir barış için pes etmeyeceğiz. Barış iki devletli çözüm yoluyla mümkün.
* Mekke İttifakı ve bölgesel dörtlü gibi işlevsel ve etkili bölgesel mekanizmalar daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahip.
* Mekke İttifakı ülke katılımlarıyla genişleyecek, daha kapsamlı bir yapıya kavuşacak.
Kaynak: AA
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