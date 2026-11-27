Irak’ta petrol gerilimi büyüyor! Trump’tan Bağdat’a destek mesajı
Irak’ta petrol gerilimi büyüyor! Trump’tan Bağdat’a destek mesajı
Irak'ta merkezi hükümet petrol sahalarının denetimi için harekete geçti, Peşmerge 'vermemek' için yığınağa başladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 14:32
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 14:33
Kaynak:
AA
ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki petrol sahaları ve sınır kapılarının denetimine ilişkin gerilim sürerken Başbakan Ali ez-Zeydi’ye destek mesajı verdi. Trump, Irak genelinde devlet otoritesinin kurulmasına yönelik çabaları desteklediğini açıkladı.
Irak’ta petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolüne ilişkin yaşanan gelişmeler, Bağdat ile Erbil arasındaki tansiyonu yükseltti. Merkezi hükümetin denetimi devralmak için harekete geçmesi üzerine bölgede askeri hareketlilik yaşandığı bildirildi.
Petrol sahaları ve sınır kapılarında denetim mücadelesi
Bağdat yönetiminin petrol sahaları ve sınır kapılarında kontrolü sağlamaya yönelik adımları, Peşmerge güçlerinin bölgedeki konuşlanmasıyla yeni bir gerilim başlığına dönüştü.
Irak Yüksek Mahkemesi'nin sınırlar ve enerji kaynakları üzerindeki denetim yetkisini merkezi yönetime veren kararı da gelişmelerin seyrinde etkili oldu.
Trump’tan Ali ez-Zeydi’ye destek
Gerilimin sürdüğü süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’ye destek mesajı gönderdi.
Trump, Irak genelinde devlet otoritesinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğini belirterek, "Irak genelinde devlet otoritesini kurma çabasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.
Trump’ın açıklaması, Bağdat ile Erbil arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolüne ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
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Irak’ta petrol gerilimi büyüyor! Trump’tan Bağdat’a destek mesajı
Irak'ta merkezi hükümet petrol sahalarının denetimi için harekete geçti, Peşmerge 'vermemek' için yığınağa başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki petrol sahaları ve sınır kapılarının denetimine ilişkin gerilim sürerken Başbakan Ali ez-Zeydi’ye destek mesajı verdi. Trump, Irak genelinde devlet otoritesinin kurulmasına yönelik çabaları desteklediğini açıkladı.
Irak’ta petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolüne ilişkin yaşanan gelişmeler, Bağdat ile Erbil arasındaki tansiyonu yükseltti. Merkezi hükümetin denetimi devralmak için harekete geçmesi üzerine bölgede askeri hareketlilik yaşandığı bildirildi.
Petrol sahaları ve sınır kapılarında denetim mücadelesi
Bağdat yönetiminin petrol sahaları ve sınır kapılarında kontrolü sağlamaya yönelik adımları, Peşmerge güçlerinin bölgedeki konuşlanmasıyla yeni bir gerilim başlığına dönüştü.
Irak Yüksek Mahkemesi'nin sınırlar ve enerji kaynakları üzerindeki denetim yetkisini merkezi yönetime veren kararı da gelişmelerin seyrinde etkili oldu.
Trump’tan Ali ez-Zeydi’ye destek
Gerilimin sürdüğü süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’ye destek mesajı gönderdi.
Trump, Irak genelinde devlet otoritesinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğini belirterek, "Irak genelinde devlet otoritesini kurma çabasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.
Trump’ın açıklaması, Bağdat ile Erbil arasında petrol sahaları ve sınır kapılarının kontrolüne ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Kaynak: AA
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