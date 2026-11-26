Dünyanın en pahalı caddeleri arasında İstiklal Caddesi kaçıncı?
Dünyanın en pahalı caddeleri arasında İstiklal Caddesi kaçıncı?
Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, “Dünya Geneli Ana Caddeler 2026” raporunu yayımladı. New York’taki Beşinci Cadde, yüzde 35’lik kira artışıyla dünyanın en pahalı alışveriş caddesi olurken, İstanbul’daki İstiklal Caddesi küresel sıralamada 22’nci sıradaki yerini korudu.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 19:03
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 19:06
Kaynak:
DÜNYA
Raporda küresel perakende kiralarındaki değişim, mağaza arzı ve uluslararası markaların yeni kiralama işlemlerine ilişkin veriler de yer aldı.
New York’un Beşinci Caddesi yeniden zirvede
New York’taki Beşinci Cadde’de perakende kiraları son 12 ayda yüzde 35 arttı. Küresel sıralamada iki basamak yükselen cadde, 2023 yılının ardından yeniden ilk sıraya yerleşti.
Beşinci Cadde’de yıllık metrekare başına kira bedeli 24 bin 998 avroya ulaştı. 2025 yılının lideri Londra’daki New Bond Caddesi, 20 bin 642 avroyla ikinci sıraya gerilerken, Milano’daki Via Montenapoleone 20 bin avroyla üçüncü oldu.
Hong Kong’daki Tsim Sha Tsui dördüncü, Paris’teki Şanzelize Caddesi ise beşinci sıradaki konumunu korudu.
İstiklal Caddesi’nde aylık metrekare kirası 245 dolar
İstanbul’un önde gelen perakende lokasyonlarından İstiklal Caddesi, 2026 yılında dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri sıralamasında 22’nci oldu.
Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmedi. Metrekare başına aylık kira bedeli 245 dolar seviyesinde kalırken, yıllık kira bedelinin avro karşılığı 2 bin 271 olarak kaydedildi.
Küresel mağaza kiraları yüzde 3 arttı
Dünya genelinde alışveriş caddelerindeki kiralar, 2026 yılında yerel para birimleri bazında ortalama yüzde 3 yükseldi. Raporda incelenen 147 caddenin 72’sinde kira artışı, 28’inde düşüş kaydedilirken 47’sinde değişim yaşanmadı.
En pahalı ve en düşük kiraya sahip alışveriş caddeleri arasındaki fark, dolar bazında 2025 yılındaki 98 kat seviyesinden 2026 yılında 106 kata yükseldi. Söz konusu fark, pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.
Kiralama işlemlerinin değeri 647 milyon doları aştı
Dünyanın önde gelen 30 alışveriş caddesinde yeni kiralama sözleşmeleri ve mağaza açılışları kapsamında 153 işlem gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam yıllık kiralama değeri 647 milyon doları aştı.
Gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 80’inden fazlasını ilgili caddelerde ilk kez mağaza açan markalar oluşturdu. Raporda sınırlı mağaza arzı, düşük boşluk oranları ve amiral mağaza yatırımlarının kira seviyelerini desteklediği belirtildi.
Küresel kira artış hızı geriledi
Dünya genelinde 2024 yılında yüzde 5, 2025 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama kira artışı, 2026 yılında yüzde 3’e geriledi.
Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde yıllık ortalama kira artışı yüzde 3,1 olurken, Avrupa’da yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Asya Pasifik, önceki yılın üçüncü çeyreğine göre kira artış hızının yükseldiği tek bölge oldu.
Avrupa’da Bükreş yüzde 29’luk artışla öne çıktı
Avrupa’da takip edilen 57 perakende pazarının 24’ünde kira artışı gerçekleşti. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Calea Victoriei, yüzde 29’luk artışla Avrupa’da kiraların en fazla yükseldiği cadde oldu.
Küresel sıralamada üç basamak yükselen Calea Victoriei, 35’inci sıraya yerleşti. Londra’daki Oxford Street, Regent Street ve Covent Garden’da ise kira artışları yüzde 7 ve üzerinde gerçekleşti.
Miami’de perakende kiraları yüzde 43 yükseldi
ABD’nin Miami kentindeki Brickell Boulevard Corridor’da mağaza kiraları yüzde 43 artarken, Austin’deki South Congress’te yüzde 20’lik yükseliş kaydedildi.
Kanada’nın Toronto kentindeki Bloor Street, küresel sıralamada beş basamak gerileyerek 30’uncu sıraya indi. Hindistan’ın Mumbai kentindeki Linking Road’da ise yıllık kira artışı yüzde 28’i aştı.
Brezilya’dan küresel sıralamaya yeni giriş
Rio de Janeiro’daki Avenida Ataulfo de Paiva, 2026 yılı küresel sıralamasına 38’inci sıradan dahil oldu. Cadde, São Paulo’daki Oscar Freire Jardins’i geride bırakarak Brezilya’nın en yüksek perakende kirasına sahip alışveriş caddesi oldu.
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Dünyanın en pahalı caddeleri arasında İstiklal Caddesi kaçıncı?
Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, “Dünya Geneli Ana Caddeler 2026” raporunu yayımladı. New York’taki Beşinci Cadde, yüzde 35’lik kira artışıyla dünyanın en pahalı alışveriş caddesi olurken, İstanbul’daki İstiklal Caddesi küresel sıralamada 22’nci sıradaki yerini korudu.
Raporda küresel perakende kiralarındaki değişim, mağaza arzı ve uluslararası markaların yeni kiralama işlemlerine ilişkin veriler de yer aldı.
New York’un Beşinci Caddesi yeniden zirvede
New York’taki Beşinci Cadde’de perakende kiraları son 12 ayda yüzde 35 arttı. Küresel sıralamada iki basamak yükselen cadde, 2023 yılının ardından yeniden ilk sıraya yerleşti.
Beşinci Cadde’de yıllık metrekare başına kira bedeli 24 bin 998 avroya ulaştı. 2025 yılının lideri Londra’daki New Bond Caddesi, 20 bin 642 avroyla ikinci sıraya gerilerken, Milano’daki Via Montenapoleone 20 bin avroyla üçüncü oldu.
Hong Kong’daki Tsim Sha Tsui dördüncü, Paris’teki Şanzelize Caddesi ise beşinci sıradaki konumunu korudu.
İstiklal Caddesi’nde aylık metrekare kirası 245 dolar
İstanbul’un önde gelen perakende lokasyonlarından İstiklal Caddesi, 2026 yılında dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri sıralamasında 22’nci oldu.
Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmedi. Metrekare başına aylık kira bedeli 245 dolar seviyesinde kalırken, yıllık kira bedelinin avro karşılığı 2 bin 271 olarak kaydedildi.
Küresel mağaza kiraları yüzde 3 arttı
Dünya genelinde alışveriş caddelerindeki kiralar, 2026 yılında yerel para birimleri bazında ortalama yüzde 3 yükseldi. Raporda incelenen 147 caddenin 72’sinde kira artışı, 28’inde düşüş kaydedilirken 47’sinde değişim yaşanmadı.
En pahalı ve en düşük kiraya sahip alışveriş caddeleri arasındaki fark, dolar bazında 2025 yılındaki 98 kat seviyesinden 2026 yılında 106 kata yükseldi. Söz konusu fark, pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.
Kiralama işlemlerinin değeri 647 milyon doları aştı
Dünyanın önde gelen 30 alışveriş caddesinde yeni kiralama sözleşmeleri ve mağaza açılışları kapsamında 153 işlem gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam yıllık kiralama değeri 647 milyon doları aştı.
Gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 80’inden fazlasını ilgili caddelerde ilk kez mağaza açan markalar oluşturdu. Raporda sınırlı mağaza arzı, düşük boşluk oranları ve amiral mağaza yatırımlarının kira seviyelerini desteklediği belirtildi.
Küresel kira artış hızı geriledi
Dünya genelinde 2024 yılında yüzde 5, 2025 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama kira artışı, 2026 yılında yüzde 3’e geriledi.
Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde yıllık ortalama kira artışı yüzde 3,1 olurken, Avrupa’da yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Asya Pasifik, önceki yılın üçüncü çeyreğine göre kira artış hızının yükseldiği tek bölge oldu.
Avrupa’da Bükreş yüzde 29’luk artışla öne çıktı
Avrupa’da takip edilen 57 perakende pazarının 24’ünde kira artışı gerçekleşti. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Calea Victoriei, yüzde 29’luk artışla Avrupa’da kiraların en fazla yükseldiği cadde oldu.
Küresel sıralamada üç basamak yükselen Calea Victoriei, 35’inci sıraya yerleşti. Londra’daki Oxford Street, Regent Street ve Covent Garden’da ise kira artışları yüzde 7 ve üzerinde gerçekleşti.
Miami’de perakende kiraları yüzde 43 yükseldi
ABD’nin Miami kentindeki Brickell Boulevard Corridor’da mağaza kiraları yüzde 43 artarken, Austin’deki South Congress’te yüzde 20’lik yükseliş kaydedildi.
Kanada’nın Toronto kentindeki Bloor Street, küresel sıralamada beş basamak gerileyerek 30’uncu sıraya indi. Hindistan’ın Mumbai kentindeki Linking Road’da ise yıllık kira artışı yüzde 28’i aştı.
Brezilya’dan küresel sıralamaya yeni giriş
Rio de Janeiro’daki Avenida Ataulfo de Paiva, 2026 yılı küresel sıralamasına 38’inci sıradan dahil oldu. Cadde, São Paulo’daki Oscar Freire Jardins’i geride bırakarak Brezilya’nın en yüksek perakende kirasına sahip alışveriş caddesi oldu.
Kaynak: DÜNYA
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