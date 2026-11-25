Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’unun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Bir şüpheli tutuklama, aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk’in de bulunduğu dokuz şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 22:41
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dokuz şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
14 şüpheli yeniden emniyete götürüldü
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ünün ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmesine karar verildi.
Başsavcılık soruşturmanın kapsamını açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmaların fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, madde temin etme, kullanma veya bulundurma suçlarına ilişkin olduğu belirtildi.
Başsavcılık, şüpheli savunmaları, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’unun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Bir şüpheli tutuklama, aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk’in de bulunduğu dokuz şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dokuz şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
14 şüpheli yeniden emniyete götürüldü
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ünün ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmesine karar verildi.
Başsavcılık soruşturmanın kapsamını açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmaların fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, madde temin etme, kullanma veya bulundurma suçlarına ilişkin olduğu belirtildi.
Başsavcılık, şüpheli savunmaları, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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