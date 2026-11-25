Türkiye'de doğan bilim ve teknoloji modeli sınırları aştı!
Türkiye'de doğan bilim ve teknoloji modeli sınırları aştı!
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen bilim ve teknoloji eğitim modeli, uluslararası alanda yaygınlaşmaya devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:41
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 12:42
Kaynak:
AA
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen Bilim Türkiye Projesi, farklı ülkelerde kurulan bilim merkezleri aracılığıyla çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmalarına, teknoloji geliştirme ve üretim süreçlerine katılmalarına imkan sağlıyor.
Türkiye'de İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Çorum, Manisa, Uşak, Gaziantep, Erzurum ve Konya olmak üzere 10 ilde 25 merkezle faaliyet gösteren proje, yurt dışında ise 6 ülkede 8 merkeze ulaştı.
Öğrenci merkezli ve uygulamalı eğitim modelinin benimsendiği merkezlerde çocuk ve gençlerin bilimsel düşünme, araştırma, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Öğrencilerin edindikleri bilgileri somut ürünlere dönüştürmelerini amaçlayan eğitim modeli, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile de destekleniyor. Yurt dışındaki merkezlerde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerini sürdüren 304 öğrenci bulunurken, programdan bugüne kadar 79 öğrenci mezun oldu. Böylece aktif öğrenci ve mezun sayısı toplam 383'e ulaştı.
- DÖRT YILDA 6 ÜLKEYE YAYILDI
Bilim Türkiye'nin uluslararası yolculuğu, 28 Mayıs 2022'de Azerbaycan'da açılan Bilim Bakü ile başladı. Bakü'yü 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bilim Lefkoşa, 2024 yılında ise Kırgızistan'da Bilim Bişkek takip etti.
Proje, 2025 yılında Azerbaycan'da Bilim Quba ve Bilim Maarif, Karadağ'da ise Bilim Ülgün'ün açılmasıyla uluslararası faaliyetlerini genişletti.
2026 yılında Moritanya'da Bilim Nuakşot ve Özbekistan'da Bilim Taşkent'in hayata geçirilmesiyle projenin uygulandığı ülke sayısı Türkiye dahil 7'ye, toplam merkez sayısı ise 33'e yükseldi.
Bilim Türkiye'nin yurt dışındaki en geniş merkez ağına sahip olduğu ülke Azerbaycan oldu.
T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN Xidmət) işbirliğiyle kurulan Bilim Bakü'de bugüne kadar 183 bin 37 öğrenci eğitim aldı. Merkezde uzun dönemli DENEYAP Teknoloji eğitimlerinden 79 öğrenci mezun olurken, 72 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
14 Mayıs 2025'te açılan Bilim Quba'da ise eğitim alan öğrenci sayısı 32 bin 616'ya ulaştı. Merkezde 60 DENEYAP öğrencisi bulunuyor. Böylece iki merkezde eğitim alan toplam öğrenci sayısı 215 bin 653 oldu.
T3 Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle 16 Mayıs 2025'te açılan Bilim Maarif ise okul bünyesinde uygulanan tek sınıflı bilim atölyesi modeliyle öne çıkıyor. Azerbaycan Beynəlxalq Maarif Məktəbləri bünyesinde kurulan merkezde 6-14 yaş grubundaki öğrencilere uygulamalı bilim ve teknoloji eğitimleri veriliyor.
- TAŞKENT'TE YAPAY ZEKADAN OTONOM SİSTEMLERE İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ
Bilim Türkiye'nin uluslararası eğitim ağına katılan son merkez ise 28 Ekim 2026'da Özbekistan'da açılan Bilim Taşkent oldu.
T3 Vakfı, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Beş Teşebbüs Proje Ofisi işbirliğiyle kurulan merkez, ileri teknoloji odaklı eğitim programlarıyla öne çıkıyor.
Taşkent'in Olmazor bölgesindeki Gençlik Merkezi'nde kurulan Bilim Taşkent'te temel bilimlerin yanı sıra dijital teknolojiler, yapay zeka, akıllı sistemler ve proje geliştirme alanlarında eğitimler sunulması planlanıyor.
Özellikle lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasının hedeflendiği merkezde otonom araç sistemleri, biyomedikal teknolojiler, doğal dil işleme, dijital ikiz, simülasyon ve blokzincir gibi alanlarda eğitimler yürütülmesi öngörülüyor.
Öğrencilerin yazılım, elektronik, mekanik, tasarım ve üretim alanlarında edinecekleri bilgi birikimiyle fikirlerini prototiplere ve somut ürünlere dönüştürmeleri hedefleniyor.
- KIBRIS VE ORTA ASYA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ
T3 Vakfı ve Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı işbirliğiyle 8 Kasım 2023'te açılan Bilim Lefkoşa'da bugüne kadar 14 bin 252 öğrenci eğitim aldı. Merkezde 49 öğrenci de DENEYAP Teknoloji eğitimlerini sürdürüyor.
Matematik, astronomi ve havacılık, tasarım, doğa bilimleri ve girişimcilik gibi alanlarda eğitimlerin verildiği merkezde Tarım Teknolojileri Atölyesi de bulunuyor.
Kırgızistan'da 6 Kasım 2024'te açılan Bilim Bişkek'te ise bugüne kadar 5 bin 181 öğrenciye ulaşıldı.
T3 Vakfı, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığı, TİKA ve Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezde, DENEYAP Teknoloji Atölyesi kapsamında seçilen öğrencilere 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor. Programa dahil edilen 80 öğrenciden 72'si eğitimlerine aktif olarak devam ediyor.
- BALKANLAR'A AÇILAN KAPI: BİLİM ÜLGÜN
Bilim Türkiye'nin Karadağ'daki ilk merkezi olan Bilim Ülgün, 2 Haziran 2025'te T3 Vakfı, TİKA, Ülgün Belediyesi ve XL Labs işbirliğiyle açıldı.
Bilim Türkiye Tek Atölye ve DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin bulunduğu merkezde bugüne kadar 184 öğrenci eğitim aldı. Merkezde 51 DENEYAP öğrencisi bulunuyor.
- AFRİKA'DAKİ İLK BİLİM MERKEZİ MORİTANYA'DA AÇILDI
T3 Vakfı, Bilim Türkiye Projesi'ni 2026 yılında Afrika kıtasına da taşıdı.
Türkiye-Moritanya Eğitim ve Kültür Forumu kapsamında, Moritanya Mesleki Eğitim, Zanaat ve Meslekler Bakanlığı işbirliğiyle 16 Temmuz 2026'da açılan Bilim Nuakşot, vakfın Afrika kıtasındaki ilk bilim merkezi olma özelliğini taşıyor.
Bilim Türkiye Tek Atölye ve DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin yer aldığı merkezde robotik, kodlama, yapay zeka, tasarım ve üretim alanlarında eğitimler verilmesi planlanıyor. Merkezde henüz öğrenci alımı başlamadı.
- TEKNOFEST'E UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU
Yurt dışındaki Bilim Türkiye merkezleri üzerinden bugüne kadar TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na toplam 768 takım başvurdu.
Bilim Bakü ve Bilim Quba üzerinden TEKNOFEST'e 110 takım başvururken, Bilim Bişkek üzerinden yapılan başvuru sayısı 658'e ulaştı. Bilim Bişkek'ten yarışmalara katılan takımlardan ikisi finalist olurken, bir takım derece elde etti.
Projenin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki genel TEKNOFEST verileri de teknoloji yarışmalarına yönelik ilgiyi ortaya koyuyor.
Azerbaycan'dan bugüne kadar 12 bin 141 takım TEKNOFEST'e başvururken, 139 takım finalist oldu ve 26 derece elde edildi. KKTC'de ise 2023 yılında 61 olan takım başvurusu sayısı, 2025 yılında 868'e yükseldi.
Bilim Türkiye'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden TEKNOFEST'e katılan toplam 183 takım finalist olurken, 31 derece elde edildi.
Bilim Türkiye'nin uluslararası faaliyetleriyle Türkiye'de geliştirilen bilim ve teknoloji eğitimi modelinin farklı coğrafyalara taşınması ve ülkeler arasında kalıcı eğitim ve teknoloji işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye'de doğan bilim ve teknoloji modeli sınırları aştı!
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen bilim ve teknoloji eğitim modeli, uluslararası alanda yaygınlaşmaya devam ediyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen Bilim Türkiye Projesi, farklı ülkelerde kurulan bilim merkezleri aracılığıyla çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmalarına, teknoloji geliştirme ve üretim süreçlerine katılmalarına imkan sağlıyor.
Türkiye'de İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Çorum, Manisa, Uşak, Gaziantep, Erzurum ve Konya olmak üzere 10 ilde 25 merkezle faaliyet gösteren proje, yurt dışında ise 6 ülkede 8 merkeze ulaştı.
Öğrenci merkezli ve uygulamalı eğitim modelinin benimsendiği merkezlerde çocuk ve gençlerin bilimsel düşünme, araştırma, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Öğrencilerin edindikleri bilgileri somut ürünlere dönüştürmelerini amaçlayan eğitim modeli, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile de destekleniyor. Yurt dışındaki merkezlerde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerini sürdüren 304 öğrenci bulunurken, programdan bugüne kadar 79 öğrenci mezun oldu. Böylece aktif öğrenci ve mezun sayısı toplam 383'e ulaştı.
- DÖRT YILDA 6 ÜLKEYE YAYILDI
Bilim Türkiye'nin uluslararası yolculuğu, 28 Mayıs 2022'de Azerbaycan'da açılan Bilim Bakü ile başladı. Bakü'yü 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bilim Lefkoşa, 2024 yılında ise Kırgızistan'da Bilim Bişkek takip etti.
Proje, 2025 yılında Azerbaycan'da Bilim Quba ve Bilim Maarif, Karadağ'da ise Bilim Ülgün'ün açılmasıyla uluslararası faaliyetlerini genişletti.
2026 yılında Moritanya'da Bilim Nuakşot ve Özbekistan'da Bilim Taşkent'in hayata geçirilmesiyle projenin uygulandığı ülke sayısı Türkiye dahil 7'ye, toplam merkez sayısı ise 33'e yükseldi.
Bilim Türkiye'nin yurt dışındaki en geniş merkez ağına sahip olduğu ülke Azerbaycan oldu.
T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN Xidmət) işbirliğiyle kurulan Bilim Bakü'de bugüne kadar 183 bin 37 öğrenci eğitim aldı. Merkezde uzun dönemli DENEYAP Teknoloji eğitimlerinden 79 öğrenci mezun olurken, 72 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
14 Mayıs 2025'te açılan Bilim Quba'da ise eğitim alan öğrenci sayısı 32 bin 616'ya ulaştı. Merkezde 60 DENEYAP öğrencisi bulunuyor. Böylece iki merkezde eğitim alan toplam öğrenci sayısı 215 bin 653 oldu.
T3 Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle 16 Mayıs 2025'te açılan Bilim Maarif ise okul bünyesinde uygulanan tek sınıflı bilim atölyesi modeliyle öne çıkıyor. Azerbaycan Beynəlxalq Maarif Məktəbləri bünyesinde kurulan merkezde 6-14 yaş grubundaki öğrencilere uygulamalı bilim ve teknoloji eğitimleri veriliyor.
- TAŞKENT'TE YAPAY ZEKADAN OTONOM SİSTEMLERE İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ
Bilim Türkiye'nin uluslararası eğitim ağına katılan son merkez ise 28 Ekim 2026'da Özbekistan'da açılan Bilim Taşkent oldu.
T3 Vakfı, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Beş Teşebbüs Proje Ofisi işbirliğiyle kurulan merkez, ileri teknoloji odaklı eğitim programlarıyla öne çıkıyor.
Taşkent'in Olmazor bölgesindeki Gençlik Merkezi'nde kurulan Bilim Taşkent'te temel bilimlerin yanı sıra dijital teknolojiler, yapay zeka, akıllı sistemler ve proje geliştirme alanlarında eğitimler sunulması planlanıyor.
Özellikle lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasının hedeflendiği merkezde otonom araç sistemleri, biyomedikal teknolojiler, doğal dil işleme, dijital ikiz, simülasyon ve blokzincir gibi alanlarda eğitimler yürütülmesi öngörülüyor.
Öğrencilerin yazılım, elektronik, mekanik, tasarım ve üretim alanlarında edinecekleri bilgi birikimiyle fikirlerini prototiplere ve somut ürünlere dönüştürmeleri hedefleniyor.
- KIBRIS VE ORTA ASYA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ
T3 Vakfı ve Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı işbirliğiyle 8 Kasım 2023'te açılan Bilim Lefkoşa'da bugüne kadar 14 bin 252 öğrenci eğitim aldı. Merkezde 49 öğrenci de DENEYAP Teknoloji eğitimlerini sürdürüyor.
Matematik, astronomi ve havacılık, tasarım, doğa bilimleri ve girişimcilik gibi alanlarda eğitimlerin verildiği merkezde Tarım Teknolojileri Atölyesi de bulunuyor.
Kırgızistan'da 6 Kasım 2024'te açılan Bilim Bişkek'te ise bugüne kadar 5 bin 181 öğrenciye ulaşıldı.
T3 Vakfı, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığı, TİKA ve Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezde, DENEYAP Teknoloji Atölyesi kapsamında seçilen öğrencilere 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor. Programa dahil edilen 80 öğrenciden 72'si eğitimlerine aktif olarak devam ediyor.
- BALKANLAR'A AÇILAN KAPI: BİLİM ÜLGÜN
Bilim Türkiye'nin Karadağ'daki ilk merkezi olan Bilim Ülgün, 2 Haziran 2025'te T3 Vakfı, TİKA, Ülgün Belediyesi ve XL Labs işbirliğiyle açıldı.
Bilim Türkiye Tek Atölye ve DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin bulunduğu merkezde bugüne kadar 184 öğrenci eğitim aldı. Merkezde 51 DENEYAP öğrencisi bulunuyor.
- AFRİKA'DAKİ İLK BİLİM MERKEZİ MORİTANYA'DA AÇILDI
T3 Vakfı, Bilim Türkiye Projesi'ni 2026 yılında Afrika kıtasına da taşıdı.
Türkiye-Moritanya Eğitim ve Kültür Forumu kapsamında, Moritanya Mesleki Eğitim, Zanaat ve Meslekler Bakanlığı işbirliğiyle 16 Temmuz 2026'da açılan Bilim Nuakşot, vakfın Afrika kıtasındaki ilk bilim merkezi olma özelliğini taşıyor.
Bilim Türkiye Tek Atölye ve DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin yer aldığı merkezde robotik, kodlama, yapay zeka, tasarım ve üretim alanlarında eğitimler verilmesi planlanıyor. Merkezde henüz öğrenci alımı başlamadı.
- TEKNOFEST'E UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU
Yurt dışındaki Bilim Türkiye merkezleri üzerinden bugüne kadar TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na toplam 768 takım başvurdu.
Bilim Bakü ve Bilim Quba üzerinden TEKNOFEST'e 110 takım başvururken, Bilim Bişkek üzerinden yapılan başvuru sayısı 658'e ulaştı. Bilim Bişkek'ten yarışmalara katılan takımlardan ikisi finalist olurken, bir takım derece elde etti.
Projenin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki genel TEKNOFEST verileri de teknoloji yarışmalarına yönelik ilgiyi ortaya koyuyor.
Azerbaycan'dan bugüne kadar 12 bin 141 takım TEKNOFEST'e başvururken, 139 takım finalist oldu ve 26 derece elde edildi. KKTC'de ise 2023 yılında 61 olan takım başvurusu sayısı, 2025 yılında 868'e yükseldi.
Bilim Türkiye'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden TEKNOFEST'e katılan toplam 183 takım finalist olurken, 31 derece elde edildi.
Bilim Türkiye'nin uluslararası faaliyetleriyle Türkiye'de geliştirilen bilim ve teknoloji eğitimi modelinin farklı coğrafyalara taşınması ve ülkeler arasında kalıcı eğitim ve teknoloji işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar