Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Muğla’nın Milas ilçesinde saat 18.39’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin ardından bölgedeki duruma ilişkin resmî açıklamalar önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 19:02
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 19:03
Kaynak:
HÜRHABER
AFAD, merkez üssü Milas olan depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, akşam saatlerinde bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.
Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen deprem, çevre yerleşim bölgelerinde de hissedildi. Paylaşılan ilk bilgilerde depremin yol açtığı olası hasar veya can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.
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Muğla’nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Muğla’nın Milas ilçesinde saat 18.39’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin ardından bölgedeki duruma ilişkin resmî açıklamalar önem taşıyor.
AFAD, merkez üssü Milas olan depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, akşam saatlerinde bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.
Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen deprem, çevre yerleşim bölgelerinde de hissedildi. Paylaşılan ilk bilgilerde depremin yol açtığı olası hasar veya can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.
Kaynak: HÜRHABER
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