NVIDIA'da casusluk ve olası yolsuzluk iddiaları büyüyor. Jensen Huang'ın yeniden CEO olmasının ardından 3,4 milyon dolarlık opsiyon yatırımının 312 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 23:39
Kaynak:
ÖZEL HABER
Jensen Huang'ın yeniden CEO'luğa getirilmesiyle NVIDIA'da dengeler değişti. Gözler şimdi 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda ifade verecek olan Huang'a çevrildi.
Çin istihbaratı bağlantısı, milyarlarca dolarlık çip ticareti ve dikkat çeken opsiyon işlemi... NVIDIA, peş peşe gelen iddialarla gündemde. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin gelişmeler de tartışmaları büyüttü.
Çin istihbaratıyla temas iddiası
The New York Times'ın istihbarat raporlarına erişimi olan kişilere dayandırdığı haberine göre, Huang'ın ilişki yaşadığı belirtilen Çinli iş kadını Alice Huang, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığında görevli bir yetkiliyle 2025 baharından 2026 sonbaharına kadar temas kurdu.
Ancak Alice Huang'ın casusluk yaptığı veya Çin'e gizli bilgi aktardığı kesinleşmiş değil. İddialar ABD makamlarınca inceleniyor.
4,8 milyar dolarlık çip ticareti mercek altında
Alice Huang'ın eski yöneticisi olduğu Singapur merkezli Megaspeed International da ABD'nin ihracat kontrolü soruşturmasının odağında. Şirketin NVIDIA'dan yaklaşık 4,8 milyar dolarlık yapay zekâ çipi aldığı ve ürünlerin bir bölümünün üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e aktarılmış olabileceği öne sürülüyor.
ABD makamları, 2024'te başlatılan inceleme kapsamında NVIDIA'dan satış kayıtlarını istedi. Şirket, Haziran 2025'te Megaspeed'i satış yapılmayacak şirketler listesine aldı. İddialar henüz kesinleşmiş bir ihlal veya yolsuzluk bulgusuna dönüşmedi.
3,4 milyon dolarlık opsiyon yatırımı 312 milyon dolara mı çıktı?
NVIDIA'daki tartışmaların bir diğer başlığı da dikkat çekici bir borsa işlemi oldu. Liquid adlı X hesabının iddiasına göre, kimliği bilinmeyen bir yatırımcı 20 Kasım'da NVIDIA hisseleri üzerine 3,4 milyon dolarlık alım opsiyonu pozisyonu açtı.
160 dolar kullanım fiyatlı ve 23 Kasım'da sona erecek opsiyonların değerinin, Huang'ın yeniden CEO olarak görevlendirilmesinin ardından 312 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü. Ancak bu tutar gerçekleşmiş kazanç değil, iddia edilen tahmini opsiyon değeri. Yatırımcının kimliği ve pozisyonu nakde çevirip çevirmediği bilinmiyor.
Huang yeniden CEO oldu, hisseler yüzde 33 yükseldi
Jensen Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden ayrıldı. Yönetim kurulu 17 Kasım'da yeniden görevlendirme düşünmediğini açıklasa da 23 Kasım'da oy birliğiyle Huang'ı yeniden başkan ve CEO olarak görevlendirdi.
Kararın ardından NVIDIA hisseleri yaklaşık yüzde 33 yükseldi. Şirketin piyasa değerine 900 milyar doların üzerinde artış yansıdı. Yönetim kurulu ayrıca iddiaları incelemek üzere bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite kurdu.
Gözler 3 Aralık'taki Senato oturumunda
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, 3 Aralık 2026'da ABD Senatosu'nda halka açık oturumda ifade verecek. Oturumda ABD'nin yapay zekâ alanındaki üstünlüğü ve ihracat kontrollerinin denetimi ele alınacak. Huang'ın 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisinin üç komitesine de kapalı oturumda ifade vermesi bekleniyor.
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NVIDIA'da casusluk ve şüpheli yatırım iddiaları!
NVIDIA'da casusluk ve olası yolsuzluk iddiaları büyüyor. Jensen Huang'ın yeniden CEO olmasının ardından 3,4 milyon dolarlık opsiyon yatırımının 312 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü.
Jensen Huang'ın yeniden CEO'luğa getirilmesiyle NVIDIA'da dengeler değişti. Gözler şimdi 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda ifade verecek olan Huang'a çevrildi.
Çin istihbaratı bağlantısı, milyarlarca dolarlık çip ticareti ve dikkat çeken opsiyon işlemi... NVIDIA, peş peşe gelen iddialarla gündemde. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin gelişmeler de tartışmaları büyüttü.
Çin istihbaratıyla temas iddiası
The New York Times'ın istihbarat raporlarına erişimi olan kişilere dayandırdığı haberine göre, Huang'ın ilişki yaşadığı belirtilen Çinli iş kadını Alice Huang, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığında görevli bir yetkiliyle 2025 baharından 2026 sonbaharına kadar temas kurdu.
Ancak Alice Huang'ın casusluk yaptığı veya Çin'e gizli bilgi aktardığı kesinleşmiş değil. İddialar ABD makamlarınca inceleniyor.
4,8 milyar dolarlık çip ticareti mercek altında
Alice Huang'ın eski yöneticisi olduğu Singapur merkezli Megaspeed International da ABD'nin ihracat kontrolü soruşturmasının odağında. Şirketin NVIDIA'dan yaklaşık 4,8 milyar dolarlık yapay zekâ çipi aldığı ve ürünlerin bir bölümünün üçüncü ülkeler üzerinden Çin'e aktarılmış olabileceği öne sürülüyor.
ABD makamları, 2024'te başlatılan inceleme kapsamında NVIDIA'dan satış kayıtlarını istedi. Şirket, Haziran 2025'te Megaspeed'i satış yapılmayacak şirketler listesine aldı. İddialar henüz kesinleşmiş bir ihlal veya yolsuzluk bulgusuna dönüşmedi.
3,4 milyon dolarlık opsiyon yatırımı 312 milyon dolara mı çıktı?
NVIDIA'daki tartışmaların bir diğer başlığı da dikkat çekici bir borsa işlemi oldu. Liquid adlı X hesabının iddiasına göre, kimliği bilinmeyen bir yatırımcı 20 Kasım'da NVIDIA hisseleri üzerine 3,4 milyon dolarlık alım opsiyonu pozisyonu açtı.
160 dolar kullanım fiyatlı ve 23 Kasım'da sona erecek opsiyonların değerinin, Huang'ın yeniden CEO olarak görevlendirilmesinin ardından 312 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü. Ancak bu tutar gerçekleşmiş kazanç değil, iddia edilen tahmini opsiyon değeri. Yatırımcının kimliği ve pozisyonu nakde çevirip çevirmediği bilinmiyor.
Huang yeniden CEO oldu, hisseler yüzde 33 yükseldi
Jensen Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden ayrıldı. Yönetim kurulu 17 Kasım'da yeniden görevlendirme düşünmediğini açıklasa da 23 Kasım'da oy birliğiyle Huang'ı yeniden başkan ve CEO olarak görevlendirdi.
Kararın ardından NVIDIA hisseleri yaklaşık yüzde 33 yükseldi. Şirketin piyasa değerine 900 milyar doların üzerinde artış yansıdı. Yönetim kurulu ayrıca iddiaları incelemek üzere bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite kurdu.
Gözler 3 Aralık'taki Senato oturumunda
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, 3 Aralık 2026'da ABD Senatosu'nda halka açık oturumda ifade verecek. Oturumda ABD'nin yapay zekâ alanındaki üstünlüğü ve ihracat kontrollerinin denetimi ele alınacak. Huang'ın 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisinin üç komitesine de kapalı oturumda ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: ÖZEL HABER
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