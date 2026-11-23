Bakan Bayraktar tarih verdi: Nükleer enerjide hedef 10 megavat
Bakan Bayraktar tarih verdi: Nükleer enerjide hedef 10 megavat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bayraktar, '2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 12:58
Kaynak:
AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülecek.
BAKAN BAYRAKTAR 2040 HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başlayarak Türkiye'nin elektrikli araç şarj altyapısı ve nükleer enerji kapasitesine ilişkin 2040 hedeflerini paylaştı.
İKİ İLE NÜKLEER SANTRAL GELİYOR
Elektrikli araçlara yönelik talebi dikkate alarak şarj altyapısını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz, elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
NÜKLEER ENERJİDE HEDEF 10 BİN MEGAVAT
Bayraktar, nükleer enerji yatırımlarına ilişkin de "2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır." dedi.
"GÜNLÜK ÜRETİM 84 BİN VARİLİ AŞTI"
Bayraktar, "Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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Bakan Bayraktar tarih verdi: Nükleer enerjide hedef 10 megavat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bayraktar, '2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz' dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülecek.
BAKAN BAYRAKTAR 2040 HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başlayarak Türkiye'nin elektrikli araç şarj altyapısı ve nükleer enerji kapasitesine ilişkin 2040 hedeflerini paylaştı.
İKİ İLE NÜKLEER SANTRAL GELİYOR
Elektrikli araçlara yönelik talebi dikkate alarak şarj altyapısını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz, elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
NÜKLEER ENERJİDE HEDEF 10 BİN MEGAVAT
Bayraktar, nükleer enerji yatırımlarına ilişkin de "2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır." dedi.
"GÜNLÜK ÜRETİM 84 BİN VARİLİ AŞTI"
Bayraktar, "Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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