Mustafa Sarıgül'den hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili ilk açıklama
Mustafa Sarıgül'den hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili ilk açıklama
Milletvekili Mustafa Sarıgül, çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "Suçlamalar nedeniyle bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptım. Hakkımda fezleke düzenlenmesi suçlu olduğum anlamına gelmez." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:47
Kaynak:
AA
Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında; "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla hazırlanan yasama dokunulmazlığı fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi.
Fezlekede yer alan detaylara göre Sarıgül, 2005-2024 yılları arasında farklı dönemlerde dört ayrı kişiye yönelik cinsel saldırı ve istismarda bulunmakla suçlanıyor. Mağdur beyanlarında, Sarıgül'ün belediye başkanlığı ve siyasi nüfuzunu kullanarak bu eylemleri gerçekleştirdiği, bazı mağdurlara sessiz kalmaları için ödemeler yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, 1999-2004 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı döneminde haksız mal edindiği, bu varlıkları yakınları ve Altınbaş ailesi üzerinden yurt dışına transfer ederek akladığı öne sürülüyor. Fezlekede 1 milyar avroluk hayali fon girişimleri ve 80 milyon avroluk usulsüz yatırım sözleşmeleri gibi ağır ekonomik suçlamalar da dikkat çekiyor.
Mustafa Sarıgül ise yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, hakkında fezleke düzenlenmesinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini savundu. Bugüne kadar konuyla ilgili 11 kez açıklama yaptığını hatırlatan Sarıgül, kendisine yönelik bir "linç kampanyası" yürütüldüğünü ve hukuki süreçte savunmasını yaparak adalete teslim olacağını ifade etti.
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Mustafa Sarıgül'den hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili ilk açıklama
Milletvekili Mustafa Sarıgül, çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "Suçlamalar nedeniyle bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptım. Hakkımda fezleke düzenlenmesi suçlu olduğum anlamına gelmez." dedi.
Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında; "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla hazırlanan yasama dokunulmazlığı fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi.
Fezlekede yer alan detaylara göre Sarıgül, 2005-2024 yılları arasında farklı dönemlerde dört ayrı kişiye yönelik cinsel saldırı ve istismarda bulunmakla suçlanıyor. Mağdur beyanlarında, Sarıgül'ün belediye başkanlığı ve siyasi nüfuzunu kullanarak bu eylemleri gerçekleştirdiği, bazı mağdurlara sessiz kalmaları için ödemeler yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, 1999-2004 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı döneminde haksız mal edindiği, bu varlıkları yakınları ve Altınbaş ailesi üzerinden yurt dışına transfer ederek akladığı öne sürülüyor. Fezlekede 1 milyar avroluk hayali fon girişimleri ve 80 milyon avroluk usulsüz yatırım sözleşmeleri gibi ağır ekonomik suçlamalar da dikkat çekiyor.
Mustafa Sarıgül ise yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, hakkında fezleke düzenlenmesinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini savundu. Bugüne kadar konuyla ilgili 11 kez açıklama yaptığını hatırlatan Sarıgül, kendisine yönelik bir "linç kampanyası" yürütüldüğünü ve hukuki süreçte savunmasını yaparak adalete teslim olacağını ifade etti.
Kaynak: AA
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