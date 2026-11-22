Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:37
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:45
Kaynak:
AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Toplam 632 şüphelinin yer aldığı dosyalarda, gönüllü iade süreciyle 85 kişiden 44,58 milyar lira tahsil edildiğini belirten Gürlek; 91 şirkete kayyum atandığını, 181 şirket ve 551 şahsın mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında binlerce araç ve yüzlerce taşınmaza el konulurken, yurt dışındaki 9 ülkede bulunan yaklaşık 13 milyar liralık varlığın Türkiye'ye iadesi için hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin gizlenmesine karşı kararlılık mesajı vererek adaletin tam tecellisi için mücadelenin süreceğini vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Toplam 632 şüphelinin yer aldığı dosyalarda, gönüllü iade süreciyle 85 kişiden 44,58 milyar lira tahsil edildiğini belirten Gürlek; 91 şirkete kayyum atandığını, 181 şirket ve 551 şahsın mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında binlerce araç ve yüzlerce taşınmaza el konulurken, yurt dışındaki 9 ülkede bulunan yaklaşık 13 milyar liralık varlığın Türkiye'ye iadesi için hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin gizlenmesine karşı kararlılık mesajı vererek adaletin tam tecellisi için mücadelenin süreceğini vurguladı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar