Bakan Kurum, "Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz eylem gündemi, geliştirdiğimiz işbirlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:44
Kaynak:
AA
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel iklim kriziyle mücadelede uzlaşı sağlamak adına tüm sınırları zorladığını ifade etti.
Bazı ülkelerin tarihi sorumluluklarını yerine getirmemesini eleştiren Kurum, iklim felaketlerinin beklemediğini ve somut eylemin aciliyetini vurguladı. Zirve sırasında Gana heyetiyle yaşanan bir iletişim kazası nedeniyle özür dileyen Bakan, Antalya’da 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşun katılımıyla tarihi bir zirve gerçekleştirildiğini belirtti. 2035 yılına kadar elektrifikasyon payını %35’e çıkarma hedefi, jeotermal enerji kapasitesini artırma ve Sıfır Atık vizyonu gibi kritik kazanımlara değinen Kurum; iklim projelerini finanse etmeyi kolaylaştıracak "Bridge" ve "SURFF" gibi yeni mekanizmaları tanıttı. Süreci bir "imece" olarak nitelendiren Kurum, Türkiye’nin bu sorumluluğun takipçisi olacağını söyleyerek Avustralyalı ortaklarına ve Antalya halkına teşekkür etti.
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Antalya'da 196 ülkenin buluştuğu COP31 tamamlandı
Bakan Kurum, "Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz eylem gündemi, geliştirdiğimiz işbirlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır." dedi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel iklim kriziyle mücadelede uzlaşı sağlamak adına tüm sınırları zorladığını ifade etti.
Bazı ülkelerin tarihi sorumluluklarını yerine getirmemesini eleştiren Kurum, iklim felaketlerinin beklemediğini ve somut eylemin aciliyetini vurguladı. Zirve sırasında Gana heyetiyle yaşanan bir iletişim kazası nedeniyle özür dileyen Bakan, Antalya’da 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşun katılımıyla tarihi bir zirve gerçekleştirildiğini belirtti. 2035 yılına kadar elektrifikasyon payını %35’e çıkarma hedefi, jeotermal enerji kapasitesini artırma ve Sıfır Atık vizyonu gibi kritik kazanımlara değinen Kurum; iklim projelerini finanse etmeyi kolaylaştıracak "Bridge" ve "SURFF" gibi yeni mekanizmaları tanıttı. Süreci bir "imece" olarak nitelendiren Kurum, Türkiye’nin bu sorumluluğun takipçisi olacağını söyleyerek Avustralyalı ortaklarına ve Antalya halkına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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