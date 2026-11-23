Endonezya'da fabrika yangını faciası: 24 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da fabrika yangını faciası: 24 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Banten eyaletindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangın can kaybını artırdı. 24 kişinin hayatını kaybettiği faciada yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Ekipler, çökme riski taşıyan enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 09:48
Kaynak:
AA
Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Başkent Cakarta'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki fabrikada başlayan alevler, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangın, Banten eyaletine bağlı Cikande bölgesindeki PT Fonusa Agung Mulia şekerleme fabrikasının bir binasında cumartesi akşamı çıktı. Yetkililer, yangının nasıl başladığını belirlemek için soruşturma yürütüyor.
Çalışma konularından sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Said Iqbal, yaptığı açıklamada can kaybının 24'e yükseldiğini duyurdu. Iqbal, güvenlik protokollerinin uygulanmasının da değerlendirildiğini belirterek fabrikanın CEO'sunun ifadeye çağrılacağını söyledi.
İlk değerlendirmelere göre yangının, bir klimadaki elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Yaklaşık 300 kişi fabrikadaydı
Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya, cumartesi günkü vardiya sırasında fabrika kompleksinde yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ekipler, enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Ancak binanın bazı bölümlerindeki çökme riski çalışmaları güçleştiriyor.
Yetkililer, hem kayıplara ulaşmak hem de yangının çıkış nedenini kesin olarak belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Endonezya'da fabrika yangını faciası: 24 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Banten eyaletindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangın can kaybını artırdı. 24 kişinin hayatını kaybettiği faciada yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Ekipler, çökme riski taşıyan enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Başkent Cakarta'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki fabrikada başlayan alevler, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangın, Banten eyaletine bağlı Cikande bölgesindeki PT Fonusa Agung Mulia şekerleme fabrikasının bir binasında cumartesi akşamı çıktı. Yetkililer, yangının nasıl başladığını belirlemek için soruşturma yürütüyor.
Çalışma konularından sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Said Iqbal, yaptığı açıklamada can kaybının 24'e yükseldiğini duyurdu. Iqbal, güvenlik protokollerinin uygulanmasının da değerlendirildiğini belirterek fabrikanın CEO'sunun ifadeye çağrılacağını söyledi.
İlk değerlendirmelere göre yangının, bir klimadaki elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Yaklaşık 300 kişi fabrikadaydı
Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya, cumartesi günkü vardiya sırasında fabrika kompleksinde yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ekipler, enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Ancak binanın bazı bölümlerindeki çökme riski çalışmaları güçleştiriyor.
Yetkililer, hem kayıplara ulaşmak hem de yangının çıkış nedenini kesin olarak belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Reuters
Kaynak: AA
Çok Okunanlar