Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmiş ülkelere, iklim hedefleri için ihtiyaç duyulan uyum finansmanını 3 katına çıkarma ve sağlanan desteği en çok ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırma taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:42
Kaynak:
AA
Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonrası bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin somut bir uzlaşıya varılamadan sonuçlanmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Müzakere masasındaki başarısızlığın iklim krizine dair bilimsel gerçekleri değiştirmediğini vurgulayan Guterres; rekor kıran sıcaklıklar, şiddetlenen hava olayları ve yüksek emisyon seviyeleri karşısında kaybedecek zaman kalmadığı uyarısında bulundu.
Guterres, küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutma hedefinin tehlikede olduğunu hatırlatarak, gelişmiş ülkelere iklim uyum finansmanını üç katına çıkarma ve bu desteği en savunmasız bölgelere ulaştırma taahhütlerini derhal yerine getirmeleri çağrısında bulundu. İklim krizinin temel nedeninin fosil yakıtlar olduğunu ifade eden Genel Sekreter, enerji sektöründeki güçlü çevrelerin bilimsel gerçekleri manipüle ederek süreci geciktirdiğini savundu.
İklim adaletinin sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Guterres; fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ve ormanların korunması gibi kritik alanlarda eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Sivil topluma ve gençlere "mücadeleden vazgeçmeyin" mesajı veren Genel Sekreter, son olarak COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve konferansın yönetiminde görev alan bakanlara teşekkürlerini sundu.
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BM, COP31 kararları için gelişmiş ülkelere çağrı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmiş ülkelere, iklim hedefleri için ihtiyaç duyulan uyum finansmanını 3 katına çıkarma ve sağlanan desteği en çok ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırma taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.
Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonrası bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin somut bir uzlaşıya varılamadan sonuçlanmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Müzakere masasındaki başarısızlığın iklim krizine dair bilimsel gerçekleri değiştirmediğini vurgulayan Guterres; rekor kıran sıcaklıklar, şiddetlenen hava olayları ve yüksek emisyon seviyeleri karşısında kaybedecek zaman kalmadığı uyarısında bulundu.
Guterres, küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutma hedefinin tehlikede olduğunu hatırlatarak, gelişmiş ülkelere iklim uyum finansmanını üç katına çıkarma ve bu desteği en savunmasız bölgelere ulaştırma taahhütlerini derhal yerine getirmeleri çağrısında bulundu. İklim krizinin temel nedeninin fosil yakıtlar olduğunu ifade eden Genel Sekreter, enerji sektöründeki güçlü çevrelerin bilimsel gerçekleri manipüle ederek süreci geciktirdiğini savundu.
İklim adaletinin sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Guterres; fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ve ormanların korunması gibi kritik alanlarda eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Sivil topluma ve gençlere "mücadeleden vazgeçmeyin" mesajı veren Genel Sekreter, son olarak COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve konferansın yönetiminde görev alan bakanlara teşekkürlerini sundu.
Kaynak: AA
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