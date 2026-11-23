İstanbul semalarında fırtına: Uçaklar havada tur attı
İstanbul semalarında fırtına: Uçaklar havada tur attı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve yıldırımlı kümülonimbus bulutları hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar havada beklemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve fırtınanın uçuş güvenliğini etkilemesi üzerine bazı uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 21:24
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 21:26
Kaynak:
DHA
İstanbul genelinde etkisini artıran yağışlı hava, havalimanlarına yaklaşma ve iniş operasyonlarında aksamalara yol açtı. Gök gürültülü sağanak ve yıldırım faaliyetleriyle ilişkili kümülonimbus bulutları, pilotların uçuş güzergâhlarında değişiklik yapmasına neden oldu.
Olumsuz hava koşullarının bulunduğu bölgelerden uzak durmaya çalışan pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçerek karşılaştıkları meteorolojik koşullar hakkında bilgi verdi. Bazı uçaklar iniş için uygun koşulların oluşmasını beklerken havada tur attı.
İstanbul ve Sabiha Gökçen'de uçuşlar yönlendirildi
Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, İstanbul'un iki büyük havalimanındaki uçuş operasyonlarını etkiledi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, hava koşulları nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Pilotların hava trafik kontrol birimlerine olumsuz meteorolojik koşulların görüldüğü koordinatları bildirdiği aktarıldı. Hava trafik kontrolörleri, uçuşların güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla hava araçlarının yönlendirilmesini koordine etti.
Yönlendirilen uçakların sayısına ve hangi havalimanlarına iniş yaptıklarına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Görüş mesafesinin düşmesi inişleri zorlaştırdı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, havalimanları çevresindeki görüş koşullarını olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte oluşan kümülonimbus bulutları, yıldırım faaliyetleri ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçakların planlanan yaklaşma güzergâhlarını kullanamadığı bildirildi.
Kümülonimbus bulutları, yoğun yağış, yıldırım, türbülans ve kuvvetli dikey hava hareketleri oluşturabilen meteorolojik sistemler arasında bulunuyor. Bu koşullar, uçuş ekiplerinin hava trafik kontrol birimleriyle koordinasyon içinde güzergâh değiştirmesini veya iniş öncesinde beklemesini gerektirebiliyor.
Meteorolojinin yeni hava durumu tahminleri izleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan yağış ve fırtınanın seyrine ilişkin güncel tahminler takip ediliyor. Kentte olumsuz hava koşullarının ertesi gün devam edip etmeyeceği, hava ulaşımı açısından önem taşıyor.
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İstanbul semalarında fırtına: Uçaklar havada tur attı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve yıldırımlı kümülonimbus bulutları hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar havada beklemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve fırtınanın uçuş güvenliğini etkilemesi üzerine bazı uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul genelinde etkisini artıran yağışlı hava, havalimanlarına yaklaşma ve iniş operasyonlarında aksamalara yol açtı. Gök gürültülü sağanak ve yıldırım faaliyetleriyle ilişkili kümülonimbus bulutları, pilotların uçuş güzergâhlarında değişiklik yapmasına neden oldu.
Olumsuz hava koşullarının bulunduğu bölgelerden uzak durmaya çalışan pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçerek karşılaştıkları meteorolojik koşullar hakkında bilgi verdi. Bazı uçaklar iniş için uygun koşulların oluşmasını beklerken havada tur attı.
İstanbul ve Sabiha Gökçen'de uçuşlar yönlendirildi
Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, İstanbul'un iki büyük havalimanındaki uçuş operasyonlarını etkiledi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, hava koşulları nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Pilotların hava trafik kontrol birimlerine olumsuz meteorolojik koşulların görüldüğü koordinatları bildirdiği aktarıldı. Hava trafik kontrolörleri, uçuşların güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla hava araçlarının yönlendirilmesini koordine etti.
Yönlendirilen uçakların sayısına ve hangi havalimanlarına iniş yaptıklarına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Görüş mesafesinin düşmesi inişleri zorlaştırdı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, havalimanları çevresindeki görüş koşullarını olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte oluşan kümülonimbus bulutları, yıldırım faaliyetleri ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçakların planlanan yaklaşma güzergâhlarını kullanamadığı bildirildi.
Kümülonimbus bulutları, yoğun yağış, yıldırım, türbülans ve kuvvetli dikey hava hareketleri oluşturabilen meteorolojik sistemler arasında bulunuyor. Bu koşullar, uçuş ekiplerinin hava trafik kontrol birimleriyle koordinasyon içinde güzergâh değiştirmesini veya iniş öncesinde beklemesini gerektirebiliyor.
Meteorolojinin yeni hava durumu tahminleri izleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan yağış ve fırtınanın seyrine ilişkin güncel tahminler takip ediliyor. Kentte olumsuz hava koşullarının ertesi gün devam edip etmeyeceği, hava ulaşımı açısından önem taşıyor.
Kaynak: DHA
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