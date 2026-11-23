İstanbul'da fırtına hayatı etkiledi: Gözler gece saatlerinde
İstanbul'da fırtına hayatı etkiledi: Gözler gece saatlerinde
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, özellikle Avrupa Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 17.00 sıralarında şiddetlenen rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. İş çıkış saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 18:16
Kaynak:
HÜRHABER
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da hava koşulları akşam saatlerinde ağırlaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, iş çıkış saatlerinde vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı.
AKOM tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar hızının saatte 50 ila 85 kilometre aralığına ulaştığı bildirildi. Kentin farklı noktalarında etkili olan fırtına nedeniyle açık alanlarda bulunan vatandaşlar yürümekte ve dengelerini korumakta güçlük çekti.
AKOM gece saatleri için sağanak uyarısı yaptı
AKOM'un hava tahminlerine göre İstanbul genelinde saat 23.00'e kadar gök gürültülü ve kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 30 ila 60 dakika boyunca şiddetli şekilde etkili olabileceği öngörülüyor.
Meteorolojik değerlendirmelerde, yerel olarak metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Yağışların kent genelinde aynı şiddette görülmesi beklenmezken kısa süreli kuvvetli sağanak geçişleri öne çıkıyor.
Avrupa Yakası'nda fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı
Saat 17.00 civarında etkisini artıran fırtına, özellikle mesai bitiminde dışarı çıkan vatandaşları etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yayalar ilerlemekte güçlük yaşarken olumsuz hava koşulları akşam saatlerinde de devam etti.
İstanbul genelinde beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Rüzgarın seyri ve yağışların etkili olacağı bölgeler, meteorolojik değerlendirmelerde izlenen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Yağışların saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor
AKOM'un paylaştığı tahminlerde, İstanbul'da kuvvetli yağışların saat 23.00'e kadar aralıklarla etkili olabileceği ifade edildi. Özellikle kısa süreli ve şiddetli sağanak geçişlerinde yağış miktarının yerel olarak metrekarede 25 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor.
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İstanbul'da fırtına hayatı etkiledi: Gözler gece saatlerinde
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, özellikle Avrupa Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 17.00 sıralarında şiddetlenen rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. İş çıkış saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da hava koşulları akşam saatlerinde ağırlaştı. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, iş çıkış saatlerinde vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı.
AKOM tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar hızının saatte 50 ila 85 kilometre aralığına ulaştığı bildirildi. Kentin farklı noktalarında etkili olan fırtına nedeniyle açık alanlarda bulunan vatandaşlar yürümekte ve dengelerini korumakta güçlük çekti.
AKOM gece saatleri için sağanak uyarısı yaptı
AKOM'un hava tahminlerine göre İstanbul genelinde saat 23.00'e kadar gök gürültülü ve kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 30 ila 60 dakika boyunca şiddetli şekilde etkili olabileceği öngörülüyor.
Meteorolojik değerlendirmelerde, yerel olarak metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Yağışların kent genelinde aynı şiddette görülmesi beklenmezken kısa süreli kuvvetli sağanak geçişleri öne çıkıyor.
Avrupa Yakası'nda fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı
Saat 17.00 civarında etkisini artıran fırtına, özellikle mesai bitiminde dışarı çıkan vatandaşları etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yayalar ilerlemekte güçlük yaşarken olumsuz hava koşulları akşam saatlerinde de devam etti.
İstanbul genelinde beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Rüzgarın seyri ve yağışların etkili olacağı bölgeler, meteorolojik değerlendirmelerde izlenen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Yağışların saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor
AKOM'un paylaştığı tahminlerde, İstanbul'da kuvvetli yağışların saat 23.00'e kadar aralıklarla etkili olabileceği ifade edildi. Özellikle kısa süreli ve şiddetli sağanak geçişlerinde yağış miktarının yerel olarak metrekarede 25 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor.
Kaynak: HÜRHABER
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