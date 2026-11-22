Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:37
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:40
Kaynak:
AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Vlahovic’in üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Dompe ve Enis Destan'ın golleriyle skoru 2-2’ye getirerek ortak olsa da Beşiktaş; Trossard ve Cerny'nin fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-2 galip ayrılmayı bildi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, deplasmanda alınan üç puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Hakem yönetimine dair değerlendirmelerde bulunan Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) hakemler üzerindeki baskıyı azaltması gerektiğini savunarak, "Yabancı hakem talebimiz yok, kendi hakemlerimize güveniyorum; ancak niyetlerin iyi olması ve teknolojinin doğru kullanılması şart." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının hücum hattındaki verimliliğinden ve oyuncularının bitiriciliğinden memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle Trossard, Vlahovic ve Cerny'nin performanslarını öven Italiano, savunmada yaşanan konsantrasyon eksikliklerine ve verilen pozisyonlara ise dikkat çekerek bu konuda gelişmeleri gerektiğini vurguladı.
Konyaspor cephesinde ise Teknik Direktör İlhan Palut, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Maçın genelinde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ve en az bir puanı hak ettiklerini söyleyen Palut, Beşiktaş'ın son vuruşlardaki becerisinin maçın sonucunu tayin eden temel fark olduğunu ifade etti.
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Beşiktaş, Konyaspor'u 4-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Vlahovic’in üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Dompe ve Enis Destan'ın golleriyle skoru 2-2’ye getirerek ortak olsa da Beşiktaş; Trossard ve Cerny'nin fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-2 galip ayrılmayı bildi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, deplasmanda alınan üç puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Hakem yönetimine dair değerlendirmelerde bulunan Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) hakemler üzerindeki baskıyı azaltması gerektiğini savunarak, "Yabancı hakem talebimiz yok, kendi hakemlerimize güveniyorum; ancak niyetlerin iyi olması ve teknolojinin doğru kullanılması şart." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının hücum hattındaki verimliliğinden ve oyuncularının bitiriciliğinden memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle Trossard, Vlahovic ve Cerny'nin performanslarını öven Italiano, savunmada yaşanan konsantrasyon eksikliklerine ve verilen pozisyonlara ise dikkat çekerek bu konuda gelişmeleri gerektiğini vurguladı.
Konyaspor cephesinde ise Teknik Direktör İlhan Palut, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Maçın genelinde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ve en az bir puanı hak ettiklerini söyleyen Palut, Beşiktaş'ın son vuruşlardaki becerisinin maçın sonucunu tayin eden temel fark olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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