Sarıyer'de kayıp aslan alarmı güvenlik önlemleri artırıldı
Sarıyer'de kayıp aslan alarmı güvenlik önlemleri artırıldı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından başlatılan arama çalışmaları 23. saatine ulaştı. Belgrad Ormanı çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ormanlık alana girdi. Aslanın yerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 18:10
Kaynak:
HÜRHABER
Arama faaliyetleri devam ederken ihbara konu olan hayvanın kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği de araştırılıyor. Ekiplerin ormanlık alandaki çalışmaları sürüyor.
Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatıldı
Sarıyer'de yürütülen arama çalışmalarının 23. saatinde güvenlik tedbirleri genişletildi. Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgede görev yapan güvenlik birimlerinin faaliyetleri yoğunlaştırıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando timleri, arazi güvenliğini sağlamak amacıyla ormanlık alana giriş yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede güvenlik önlemlerini uygulamaya devam ediyor.
Hayvanın yerinin tespit edilmesi ve bölgedeki güvenlik tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin gelişmeler bekleniyor.
Uskumruköy'deki ihbar üzerine arama başlatıldı
Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde yapılan ihbarla gündeme geldi. Bölgede aslan gördüğünü belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi.
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Sarıyer'de kayıp aslan alarmı güvenlik önlemleri artırıldı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından başlatılan arama çalışmaları 23. saatine ulaştı. Belgrad Ormanı çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ormanlık alana girdi. Aslanın yerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Arama faaliyetleri devam ederken ihbara konu olan hayvanın kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği de araştırılıyor. Ekiplerin ormanlık alandaki çalışmaları sürüyor.
Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatıldı
Sarıyer'de yürütülen arama çalışmalarının 23. saatinde güvenlik tedbirleri genişletildi. Belgrad Ormanı'na giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgede görev yapan güvenlik birimlerinin faaliyetleri yoğunlaştırıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando timleri, arazi güvenliğini sağlamak amacıyla ormanlık alana giriş yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede güvenlik önlemlerini uygulamaya devam ediyor.
Hayvanın yerinin tespit edilmesi ve bölgedeki güvenlik tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin gelişmeler bekleniyor.
Uskumruköy'deki ihbar üzerine arama başlatıldı
Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde yapılan ihbarla gündeme geldi. Bölgede aslan gördüğünü belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi.
Kaynak: HÜRHABER
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