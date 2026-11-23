Bingazi'de Rus savaş gemisi İDA saldırısıyla batırıldı
Bingazi'de Rus savaş gemisi İDA saldırısıyla batırıldı
Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda Rus donanmasına ait Stereguşçiy sınıfı korvet, insansız deniz aracıyla (İDA) düzenlenen saldırıda sulara gömüldü. Saldırının ardından Libya'da orduyu birleştirme çağrısı yapılırken, doğudaki yönetim BM'den bağımsız ve acil uluslararası soruşturma talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 09:59
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:31
Kaynak:
AA
Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda Rus donanmasına ait 'Stereguşçiy' sınıfı bir korvet insansız deniz aracıyla (İDA) hedef alındı. Rus savaş gemisi sulara gömüldü. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi, İDA'lı saldırının Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe rehin kalmasının tehlikesini gözler önüne serdiğini belirtti. Zubi, bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret etti. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Bingazi Limanı'nda ve açıklarında Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılarla ilgili 'bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma' başlatılması talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.
Zubi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi'de yaşanan ve kentin güvenliğine, halkının selametine ve tesislerine büyük zarar verecek saldırıların "çatışma alanlarının genişlediği ve ulusal egemenliği ve güvenliğe yönelik tehditlerin tırmandığı bir dünyada Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe, dar hesaplara ve çıkarlara rehin kalmasının tehlikesini ortaya koyduğunu" vurguladı.
Abdusselam Zubi, "Bingazi Limanı'nın hedef alınması bölünmüşlüğün tehlikesini ortaya koyuyor. Bizim tutumumuz nettir: Orduyu birleştirmeye, kapasitesini inşa etmeye, topraklarımızı, sularımızı ve hava sahamızı korumaya hazır, ülkemizi tehdit eden risklerle mücadele edebilecek profesyonel kuvvetler kurmaya odaklanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
Bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret eden Zubi, bu tür olayların Libyalıların alıştığı bir gerçek haline gelmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
Zubi, şunları kaydetti:
"Sorumluluğumuz, bu olayların tekrarını önleyecek kapasiteyi inşa etmek ve halkımızın bunun etkisini evlerindeki güvenlik ve vatanlarının korunan egemenliği olarak hissetmesini sağlamaktır."
Usame Hamad başkanlığındaki hükümet tarafından BM ve BMGK'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "Libya kıyıları açıklarında ve Bingazi Limanı içinde Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
"İnsansız araçların hazırlanması ve fırlatılması için Libya'nın batısındaki askeri mevki ve tesislerin kullanıldığına dair şüphelerin soruşturulması" istenen başvuruda, "Libya topraklarında Ukraynalı unsurların, uzmanların ve askeri tesislerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve Ukrayna hükümetinden faaliyetlerine ilişkin resmi açıklama talep edilmesi" çağrısında da bulunuldu.
"İnsansız araçların fırlatılma kaynaklarının, bunları kullanan tarafların ve askeri ile lojistik destek sağlayanların belirlenmesi, hukuki sorumlulukların tespit edilerek olaya karıştığı kanıtlanan herkesin hesap vermesinin sağlanması" talep edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:
"Libya topraklarının, limanlarının ve tesislerinin dış çatışmalara ve gündemlere hizmet eden askeri operasyonlarda kullanılmamasının garanti altına alınması, Libya'nın egemenliğinin, ulusal güvenliğinin, deniz seyrüsefer emniyetinin, şehirlerinin, hayati önemdeki tesislerinin, yatırımlarının ve yeniden imar projelerinin korunması çağrısında bulunuyoruz."
Başvuruda Libya devletinin tazminat talep etme, zararların giderilmesini isteme ve gerekli hukuki ve diplomatik adımları atma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
Ülkenin batısını kontrol eden Ulusal Birlik Hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.
Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.
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Bingazi'de Rus savaş gemisi İDA saldırısıyla batırıldı
Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda Rus donanmasına ait Stereguşçiy sınıfı korvet, insansız deniz aracıyla (İDA) düzenlenen saldırıda sulara gömüldü. Saldırının ardından Libya'da orduyu birleştirme çağrısı yapılırken, doğudaki yönetim BM'den bağımsız ve acil uluslararası soruşturma talep etti.
Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda Rus donanmasına ait 'Stereguşçiy' sınıfı bir korvet insansız deniz aracıyla (İDA) hedef alındı. Rus savaş gemisi sulara gömüldü. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi, İDA'lı saldırının Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe rehin kalmasının tehlikesini gözler önüne serdiğini belirtti. Zubi, bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret etti. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Bingazi Limanı'nda ve açıklarında Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılarla ilgili 'bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma' başlatılması talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.
Zubi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi'de yaşanan ve kentin güvenliğine, halkının selametine ve tesislerine büyük zarar verecek saldırıların "çatışma alanlarının genişlediği ve ulusal egemenliği ve güvenliğe yönelik tehditlerin tırmandığı bir dünyada Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe, dar hesaplara ve çıkarlara rehin kalmasının tehlikesini ortaya koyduğunu" vurguladı.
Abdusselam Zubi, "Bingazi Limanı'nın hedef alınması bölünmüşlüğün tehlikesini ortaya koyuyor. Bizim tutumumuz nettir: Orduyu birleştirmeye, kapasitesini inşa etmeye, topraklarımızı, sularımızı ve hava sahamızı korumaya hazır, ülkemizi tehdit eden risklerle mücadele edebilecek profesyonel kuvvetler kurmaya odaklanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
Bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret eden Zubi, bu tür olayların Libyalıların alıştığı bir gerçek haline gelmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
Zubi, şunları kaydetti:
"Sorumluluğumuz, bu olayların tekrarını önleyecek kapasiteyi inşa etmek ve halkımızın bunun etkisini evlerindeki güvenlik ve vatanlarının korunan egemenliği olarak hissetmesini sağlamaktır."
LİBYA'NIN DOĞUSUNDAKİ HÜKÜMETTEN BİNGAZİ'DEKİ GEMİ SALDIRILARINA İLİŞKİN "ULUSLARARASI SORUŞTURMA" TALEBİ
Usame Hamad başkanlığındaki hükümet tarafından BM ve BMGK'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "Libya kıyıları açıklarında ve Bingazi Limanı içinde Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
"İnsansız araçların hazırlanması ve fırlatılması için Libya'nın batısındaki askeri mevki ve tesislerin kullanıldığına dair şüphelerin soruşturulması" istenen başvuruda, "Libya topraklarında Ukraynalı unsurların, uzmanların ve askeri tesislerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve Ukrayna hükümetinden faaliyetlerine ilişkin resmi açıklama talep edilmesi" çağrısında da bulunuldu.
"İnsansız araçların fırlatılma kaynaklarının, bunları kullanan tarafların ve askeri ile lojistik destek sağlayanların belirlenmesi, hukuki sorumlulukların tespit edilerek olaya karıştığı kanıtlanan herkesin hesap vermesinin sağlanması" talep edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:
"Libya topraklarının, limanlarının ve tesislerinin dış çatışmalara ve gündemlere hizmet eden askeri operasyonlarda kullanılmamasının garanti altına alınması, Libya'nın egemenliğinin, ulusal güvenliğinin, deniz seyrüsefer emniyetinin, şehirlerinin, hayati önemdeki tesislerinin, yatırımlarının ve yeniden imar projelerinin korunması çağrısında bulunuyoruz."
Başvuruda Libya devletinin tazminat talep etme, zararların giderilmesini isteme ve gerekli hukuki ve diplomatik adımları atma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
Ülkenin batısını kontrol eden Ulusal Birlik Hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.
Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.
Kaynak: AA
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