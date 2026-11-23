COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki iklim zirvesi üzerinden provokasyona kalkışan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kurum, “Türkiye ‘dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:23
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 15:24
Kaynak:
AA
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği, dünyanın en önemli iklim zirvesi BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin eleştiride bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"MİLLİ MENFAATİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ İÇİN ANLAMINIZI BEKLEMİYORUZ"
Bakan Kurum, "Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye "dayatmalarla" duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" mesajını verdi.
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Bakan Kurum'dan Özel'e COP31 tepkisi
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki iklim zirvesi üzerinden provokasyona kalkışan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kurum, “Türkiye ‘dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız” dedi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği, dünyanın en önemli iklim zirvesi BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin eleştiride bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"MİLLİ MENFAATİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ İÇİN ANLAMINIZI BEKLEMİYORUZ"
Bakan Kurum, "Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye "dayatmalarla" duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" mesajını verdi.
Kaynak: AA
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