Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi, savunma sanayisi ve COP31 görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede Türkiye'nin son 40 yılda 2,3 trilyon dolarlık maliyet üstlendiğini belirten Erdoğan, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı" ifadelerini kullanarak siyasi diyalog ve toplumsal bütünleşme mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 19:11
Kaynak:
HÜRHABER
Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tanımlayan Erdoğan, çalışmaların herhangi bir aksaklığa yol açılmadan yürütülmesi için titizlik gösterildiğini ifade etti. Sürece yönelik sabotaj girişimlerinin başarılı olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik alanında önemli bir aşamaya ulaştığını savundu.
Erdoğan, son iki yılda terör nedeniyle herhangi bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmediğini belirterek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik ortamına dikkat çekti.
Sürecin devamına ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omuzumuzdaki emanetin farkındayız."
Erdoğan terörün ekonomik maliyetini 2,3 trilyon dolar olarak açıkladı
Terörle mücadelenin kamu kaynakları üzerindeki etkisine değinen Erdoğan, Türkiye'nin son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık ekonomik maliyet üstlendiğini söyledi. Güvenlik koşullarının iyileşmesiyle birlikte güvenlik harcamalarına ayrılan kaynakların azalabileceğini belirtti.
Erdoğan, güvenlik ortamındaki gelişmelerin ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân sağladığını ifade etti. Terör sorununun kalıcı biçimde çözülmesinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve toplumsal alanlarda da önem taşıdığını vurguladı.
Ekonomide istikrar ve büyüme vurgusu
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, büyüme stratejisinin uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Ekonomik kazanımların temelinde istikrarın bulunduğunu belirterek refahın artırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade etti.
Erdoğan, "Büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Ekonomimizin kazanımlarının altında istikrar var. Refahımızı büyütmekte kararlıyız" dedi.
COP31 kapsamında 15 milyar dolarlık enerji mutabakatı
Antalya'da düzenlenen COP31 iklim konferansına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, organizasyon kapsamında uluslararası enerji ve finansman anlaşmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandı. Kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldı.
Suudi Arabistan ile enerji iş birliklerinin geliştirildiğini belirten Erdoğan, Kanada ile yeni teknolojiler konusunda da görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.
Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik
COP31'in ekonomik etkilerine de değinen Erdoğan, konferansın Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi. Organizasyonun bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını ve katılım bakımından en geniş kapsamlı COP zirvesi olduğunu ifade etti.
Konferans kapsamında bakan, başbakan ve devlet başkanı düzeyinde 20'den fazla konukla görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını aktardı.
Erdoğan, konferansın son gününde ülkeler arasında çatı karar üzerinde mutabakata varılamadığını, buna karşın sonraki müzakereler için bir zemin oluştuğunu söyledi.
KIZILELMA'nın TSK envanterine girdiğini açıkladı
Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, BAYRAKTAR KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine alındığını açıkladı.
Erdoğan, Türkiye'nin envanterine insansız savaş uçağı katan dünyadaki ilk ülke olduğunu belirtti. Söz konusu gelişmeyi savunma sanayisi açısından önemli bir aşama olarak nitelendirdi.
Demokratik siyaset ve diyalog çağrısı
Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlik politikalarından oluşmadığını belirten Erdoğan, sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Anayasa değişikliği, demokratik siyaset ve toplumsal dayanışma konularının Türkiye'nin gündeminde bulunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, siyasi aktörlere diyalog çağrısında bulundu.
Erdoğan, "Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir. Mutabakat içinde rekabettir. Bizim ilk günden beri tavrımız bellidir. Kim bize katkı vermek isterse memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.
Suriye, Irak ve İran'daki bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi, savunma sanayisi ve COP31 görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede Türkiye'nin son 40 yılda 2,3 trilyon dolarlık maliyet üstlendiğini belirten Erdoğan, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı" ifadelerini kullanarak siyasi diyalog ve toplumsal bütünleşme mesajı verdi.
Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tanımlayan Erdoğan, çalışmaların herhangi bir aksaklığa yol açılmadan yürütülmesi için titizlik gösterildiğini ifade etti. Sürece yönelik sabotaj girişimlerinin başarılı olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik alanında önemli bir aşamaya ulaştığını savundu.
Erdoğan, son iki yılda terör nedeniyle herhangi bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmediğini belirterek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik ortamına dikkat çekti.
Sürecin devamına ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan terörün ekonomik maliyetini 2,3 trilyon dolar olarak açıkladı
Terörle mücadelenin kamu kaynakları üzerindeki etkisine değinen Erdoğan, Türkiye'nin son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık ekonomik maliyet üstlendiğini söyledi. Güvenlik koşullarının iyileşmesiyle birlikte güvenlik harcamalarına ayrılan kaynakların azalabileceğini belirtti.
Erdoğan, güvenlik ortamındaki gelişmelerin ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân sağladığını ifade etti. Terör sorununun kalıcı biçimde çözülmesinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve toplumsal alanlarda da önem taşıdığını vurguladı.
Ekonomide istikrar ve büyüme vurgusu
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, büyüme stratejisinin uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Ekonomik kazanımların temelinde istikrarın bulunduğunu belirterek refahın artırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade etti.
Erdoğan, "Büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Ekonomimizin kazanımlarının altında istikrar var. Refahımızı büyütmekte kararlıyız" dedi.
COP31 kapsamında 15 milyar dolarlık enerji mutabakatı
Antalya'da düzenlenen COP31 iklim konferansına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, organizasyon kapsamında uluslararası enerji ve finansman anlaşmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandı. Kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldı.
Suudi Arabistan ile enerji iş birliklerinin geliştirildiğini belirten Erdoğan, Kanada ile yeni teknolojiler konusunda da görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.
Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik
COP31'in ekonomik etkilerine de değinen Erdoğan, konferansın Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi. Organizasyonun bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını ve katılım bakımından en geniş kapsamlı COP zirvesi olduğunu ifade etti.
Konferans kapsamında bakan, başbakan ve devlet başkanı düzeyinde 20'den fazla konukla görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını aktardı.
Erdoğan, konferansın son gününde ülkeler arasında çatı karar üzerinde mutabakata varılamadığını, buna karşın sonraki müzakereler için bir zemin oluştuğunu söyledi.
KIZILELMA'nın TSK envanterine girdiğini açıkladı
Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, BAYRAKTAR KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine alındığını açıkladı.
Erdoğan, Türkiye'nin envanterine insansız savaş uçağı katan dünyadaki ilk ülke olduğunu belirtti. Söz konusu gelişmeyi savunma sanayisi açısından önemli bir aşama olarak nitelendirdi.
Demokratik siyaset ve diyalog çağrısı
Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlik politikalarından oluşmadığını belirten Erdoğan, sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Anayasa değişikliği, demokratik siyaset ve toplumsal dayanışma konularının Türkiye'nin gündeminde bulunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, siyasi aktörlere diyalog çağrısında bulundu.
Erdoğan, "Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir. Mutabakat içinde rekabettir. Bizim ilk günden beri tavrımız bellidir. Kim bize katkı vermek isterse memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.
Suriye, Irak ve İran'daki bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: HÜRHABER
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