İstanbul Valiliği açıkladı: Sarıyer'de "aslan" var mı?
İstanbul Valiliği açıkladı: Sarıyer'de "aslan" var mı?
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarının ardından başlatılan ve yaklaşık 30 saat süren arama çalışmalarına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, Uskumruköy Mahallesi'nde termal kameralı dronlar, fotokapanlar ve güvenlik ekipleriyle yapılan aramalarda aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. 23 Kasım 2026 tarihinde ekiplere ulaşan yeni görüntülerdeki hayvanın da aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiği açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 23:11
Kaynak:
HÜRHABER
İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığını bildirdi.
İhbarın ardından ilgili kurumların katılımıyla geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 saat devam eden faaliyetlerde ormanlık alan ve çevresindeki noktalar kontrol edildi.
Valilik, çalışmaların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir."
Belgrad Ormanı termal kameralarla tarandı
Aslan ihbarının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri birimleri koordineli çalışma yürüttü.
Valiliğin açıklamasına göre arama yapılan alan, termal kameralı dronlarla havadan ve ekipler tarafından karadan tarandı. Bölgede ayrıca yemleme çalışmaları gerçekleştirildi ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.
Arama faaliyetleri sırasında herhangi bir aslana veya başka bir büyük kedi türüne ilişkin somut bulgu elde edilemedi.
Komando timleri de arama bölgesine girdi
Sarıyer'deki ihbarın ardından güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri de Belgrad Ormanı'na giriş yaptı.
Arama çalışmalarının 27. saatini aşmasının ardından bölgedeki faaliyetler genişletildi. Komando ekipleri ormanlık alanda güvenlik önlemleri alırken arama çalışmalarına katılan diğer birimler de farklı noktalarda incelemelerini sürdürdü.
Ekiplerin bölgeye intikal ettiği anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık 30 saatlik çalışmaların ardından Valilik, sahada aslan bulunduğuna dair somut veriye ulaşılamadığını duyurdu.
Yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Valiliğin açıklamasında, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan ve farklı açılardan kaydedilen görüntülerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.
Açıklamanın ardından Uskumruköy'de bir konutun bahçesinde kaydedildiği belirtilen yeni güvenlik kamerası görüntüleri de gündeme geldi. Görüntülerde bir hayvanın bahçe içerisinde hareket ettiği görüldü.
Söz konusu hayvanın hangi türe ait olduğuna ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Valilik yeni ihbarlar için ekiplerin hazır olduğunu bildirdi
İstanbul Valiliği, vatandaşların can güvenliğini gözeterek aslan görüldüğüne ilişkin tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.
Açıklamada, ilgili kurumların koordinasyon içinde gerekli kontrolleri yürüttüğü ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."
Valiliğin açıklamasıyla birlikte arama çalışmalarında elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılırken yeni bir ihbar veya bilgi ulaşması durumunda konunun yeniden değerlendirileceği bildirildi.
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İstanbul Valiliği açıkladı: Sarıyer'de "aslan" var mı?
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarının ardından başlatılan ve yaklaşık 30 saat süren arama çalışmalarına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, Uskumruköy Mahallesi'nde termal kameralı dronlar, fotokapanlar ve güvenlik ekipleriyle yapılan aramalarda aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. 23 Kasım 2026 tarihinde ekiplere ulaşan yeni görüntülerdeki hayvanın da aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiği açıklandı.
İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığını bildirdi.
İhbarın ardından ilgili kurumların katılımıyla geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 saat devam eden faaliyetlerde ormanlık alan ve çevresindeki noktalar kontrol edildi.
Valilik, çalışmaların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Belgrad Ormanı termal kameralarla tarandı
Aslan ihbarının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri birimleri koordineli çalışma yürüttü.
Valiliğin açıklamasına göre arama yapılan alan, termal kameralı dronlarla havadan ve ekipler tarafından karadan tarandı. Bölgede ayrıca yemleme çalışmaları gerçekleştirildi ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.
Arama faaliyetleri sırasında herhangi bir aslana veya başka bir büyük kedi türüne ilişkin somut bulgu elde edilemedi.
Komando timleri de arama bölgesine girdi
Sarıyer'deki ihbarın ardından güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri de Belgrad Ormanı'na giriş yaptı.
Arama çalışmalarının 27. saatini aşmasının ardından bölgedeki faaliyetler genişletildi. Komando ekipleri ormanlık alanda güvenlik önlemleri alırken arama çalışmalarına katılan diğer birimler de farklı noktalarda incelemelerini sürdürdü.
Ekiplerin bölgeye intikal ettiği anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık 30 saatlik çalışmaların ardından Valilik, sahada aslan bulunduğuna dair somut veriye ulaşılamadığını duyurdu.
Yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Valiliğin açıklamasında, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan ve farklı açılardan kaydedilen görüntülerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.
Açıklamanın ardından Uskumruköy'de bir konutun bahçesinde kaydedildiği belirtilen yeni güvenlik kamerası görüntüleri de gündeme geldi. Görüntülerde bir hayvanın bahçe içerisinde hareket ettiği görüldü.
Söz konusu hayvanın hangi türe ait olduğuna ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Valilik yeni ihbarlar için ekiplerin hazır olduğunu bildirdi
İstanbul Valiliği, vatandaşların can güvenliğini gözeterek aslan görüldüğüne ilişkin tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.
Açıklamada, ilgili kurumların koordinasyon içinde gerekli kontrolleri yürüttüğü ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:
Valiliğin açıklamasıyla birlikte arama çalışmalarında elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılırken yeni bir ihbar veya bilgi ulaşması durumunda konunun yeniden değerlendirileceği bildirildi.
Kaynak: HÜRHABER
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