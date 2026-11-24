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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'ya tahliye
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla 6 Kasım tarihinde tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi ile tahliye edildi.
Kaynak: AA
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