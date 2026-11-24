Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 09:59
Kaynak:
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21’i yakalandı.
29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon, 24 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi. Belirlenen 29 ikamet adresine eş zamanlı baskın yapıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltildi.
7 şüpheli aranıyor
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 21’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 21 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21’i yakalandı.
29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon, 24 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi. Belirlenen 29 ikamet adresine eş zamanlı baskın yapıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltildi.
7 şüpheli aranıyor
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 21’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.
Kaynak: AA
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