Gençlerbirliği Galatasaray'dan iki futbolcu istiyor
Gençlerbirliği Galatasaray'dan iki futbolcu istiyor
Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunun ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray'ın iki genç futbolcusunu gündemine aldı. Başkent ekibinin başkanı Ali Osman Avşar, Metehan Baltacı'nın bonservisini almak ve Nhaga'yı kiralık olarak kadroya katmak istediklerini açıkladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Galatasaray yönetimiyle görüşülmesi planlanırken teknik heyetin değerlendirmesi de belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 22:19
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 22:22
Kaynak:
TV100
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Avşar, ara transfer döneminde bir orta saha, bir stoper ve bir forvet takviyesi yapmayı düşündüklerini belirtti. Gençlerbirliği'nin transfer planlamasında Galatasaray forması giyen iki genç futbolcunun da yer aldığı ifade edildi.
Metehan Baltacı'nın bonservisi gündemde
Gençlerbirliği Başkanı Ali Osman Avşar, Metehan Baltacı'nın performansından memnun olduklarını belirterek genç savunma oyuncusunu uzun vadeli olarak takımda görmek istediklerini söyledi.
Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray ile görüşebileceklerini ifade eden Avşar, iki kulüp arasında sözlü bir ön görüşme yapıldığını aktardı. Transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı kulübün onayının gerektiğini vurguladı.
Avşar, Metehan Baltacı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Metehan'dan çok memnunuz. Çok da ahlaklı, düzgün bir çocuk. Biz bonservisini de alırız, bir problem olmaz. Ancak konuyla ilgili tam bilgim yok. Sözlü olarak bir ön görüşme olmuş. Galatasaray'la konuşup kulüp de uygun görürse Metehan'ın bonservisini alırız. Metehan, 10 yıl Gençlerbirliği'nde oynayacak bir stoper."
Nhaga için kiralık transfer seçeneği
Gençlerbirliği'nin transfer gündemindeki bir diğer isim ise Galatasaray'ın genç futbolcusu Nhaga oldu. Başkan Avşar, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı değerlendirdiklerini açıkladı.
Nhaga transferi konusunda öncelikle teknik direktörün görüşünün alınacağını belirten Avşar, olumlu değerlendirme yapılması durumunda Galatasaray ile temas kurulabileceğini söyledi.
Avşar, "Nhaga'yla ilgili bir düşüncemiz var. Hocayla da görüşmemiz lazım. Hoca uygun görürse Galatasaray Kulübü'yle görüşürüz. Nhaga bizim takımda iş yapar" dedi.
Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Avşar, Nhaga'yı Gençlerbirliği kadrosunda görmek istediklerini ifade etti.
Gençlerbirliği üç bölgeye takviye planlıyor
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosundaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla üç farklı bölgeye oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.
Başkan Ali Osman Avşar'ın açıklamalarına göre başkent temsilcisi, orta saha, stoper ve forvet mevkilerine transfer gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Metehan Baltacı ve Nhaga da bu planlama kapsamında gündeme gelen isimler arasında bulunuyor.
Galatasaray'ın kararı beklenecek
Metehan Baltacı'nın bonservisinin alınması ve Nhaga'nın kiralanmasına ilişkin henüz tamamlanmış bir transfer anlaşması bulunmuyor. Başkan Avşar'ın açıklamaları, iki oyuncu için de Galatasaray'ın kararının belirleyici olacağını ortaya koyuyor.
Gençlerbirliği'nin ara transfer dönemine yönelik çalışmalarında teknik heyetin değerlendirmeleri ve kulüpler arasında yapılabilecek görüşmeler takip edilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gençlerbirliği Galatasaray'dan iki futbolcu istiyor
Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunun ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray'ın iki genç futbolcusunu gündemine aldı. Başkent ekibinin başkanı Ali Osman Avşar, Metehan Baltacı'nın bonservisini almak ve Nhaga'yı kiralık olarak kadroya katmak istediklerini açıkladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Galatasaray yönetimiyle görüşülmesi planlanırken teknik heyetin değerlendirmesi de belirleyici olacak.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Avşar, ara transfer döneminde bir orta saha, bir stoper ve bir forvet takviyesi yapmayı düşündüklerini belirtti. Gençlerbirliği'nin transfer planlamasında Galatasaray forması giyen iki genç futbolcunun da yer aldığı ifade edildi.
Metehan Baltacı'nın bonservisi gündemde
Gençlerbirliği Başkanı Ali Osman Avşar, Metehan Baltacı'nın performansından memnun olduklarını belirterek genç savunma oyuncusunu uzun vadeli olarak takımda görmek istediklerini söyledi.
Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray ile görüşebileceklerini ifade eden Avşar, iki kulüp arasında sözlü bir ön görüşme yapıldığını aktardı. Transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı kulübün onayının gerektiğini vurguladı.
Avşar, Metehan Baltacı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Nhaga için kiralık transfer seçeneği
Gençlerbirliği'nin transfer gündemindeki bir diğer isim ise Galatasaray'ın genç futbolcusu Nhaga oldu. Başkan Avşar, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı değerlendirdiklerini açıkladı.
Nhaga transferi konusunda öncelikle teknik direktörün görüşünün alınacağını belirten Avşar, olumlu değerlendirme yapılması durumunda Galatasaray ile temas kurulabileceğini söyledi.
Avşar, "Nhaga'yla ilgili bir düşüncemiz var. Hocayla da görüşmemiz lazım. Hoca uygun görürse Galatasaray Kulübü'yle görüşürüz. Nhaga bizim takımda iş yapar" dedi.
Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Avşar, Nhaga'yı Gençlerbirliği kadrosunda görmek istediklerini ifade etti.
Gençlerbirliği üç bölgeye takviye planlıyor
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosundaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla üç farklı bölgeye oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.
Başkan Ali Osman Avşar'ın açıklamalarına göre başkent temsilcisi, orta saha, stoper ve forvet mevkilerine transfer gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Metehan Baltacı ve Nhaga da bu planlama kapsamında gündeme gelen isimler arasında bulunuyor.
Galatasaray'ın kararı beklenecek
Metehan Baltacı'nın bonservisinin alınması ve Nhaga'nın kiralanmasına ilişkin henüz tamamlanmış bir transfer anlaşması bulunmuyor. Başkan Avşar'ın açıklamaları, iki oyuncu için de Galatasaray'ın kararının belirleyici olacağını ortaya koyuyor.
Gençlerbirliği'nin ara transfer dönemine yönelik çalışmalarında teknik heyetin değerlendirmeleri ve kulüpler arasında yapılabilecek görüşmeler takip edilecek.
Kaynak: TV100
Çok Okunanlar