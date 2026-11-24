22'si kırmızı bültenle aranıyordu! 44 suçlu Türkiye'ye getirildi
22'si kırmızı bültenle aranıyordu! 44 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, 22'si kırmızı bültenle, 22'si ulusal düzeyde aranan 44 kişinin 9 ülkede yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 12:33
Kaynak:
AA
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 44 kişinin izinin sürüldüğünü bildirdi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu yakalanan kişilerin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
26 KİŞİ GÜRCİSTAN'DAN GETİRİLDİ
Bakanlığın açıklamasına göre Gürcistan'dan 26, Yunanistan, Almanya ve Hollanda'dan dörder, Bulgaristan'dan iki kişi Türkiye'ye getirildi. İadelerin yapıldığı diğer ülkeler ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya oldu.
ARANAN 44 KİŞİNİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Ulusal düzeyde aranan M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ İZLERİNİ SÜRDÜ
Çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları görev aldı.
"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"
Bakanlık, açıklamasında "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek" ifadesini kullandı. Vatandaşların huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya ve kaçış güzergâhlarını kapatmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakanlık, kırmızı bültenle veya ulusal düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bakanlık, çalışmalarda görev alan polisleri, ilgili başkanlık ve daire başkanlıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti. Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının görevlilerine de teşekkür etti.
BAKAN ÇİFTÇİ: DÜNYANIN HİÇBİR KÖŞESİ SİZE SIĞINAK OLMAYACAK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelenin Türkiye'nin sınırları ötesinde de kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yurt dışına kaçan kişilerin izini sürerek saklandıkları yerlerde yakalanmalarını ve adalete teslim edilmelerini sağladıklarını söyleyen Çiftçi, diplomatik girişimler ve güçlendirilen uluslararası iş birliğiyle firariler için çemberi daralttıklarını vurguladı.
22'si kırmızı bültenle, 22'si ulusal düzeyde aranan 44 firarinin 9 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin huzurunu hedef alan hiçbir suç odağına meydan bırakmayacaklarını ifade etti. Çiftçi, "Devletimizin takibi karşısında ne uzak ülkeler sığınak ne de değişen adresler kurtuluş olacaktır. Nerede saklanırlarsa saklansınlar bulacak, adaletin karşısına çıkaracağız!" dedi.
Çalışmalarda görev alan polisleri ve emeği geçen tüm personeli tebrik eden Çiftçi, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının mensuplarına ve iş birliği sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür etti. Çiftçi, açıklamasını "Milletimizin huzuruna uzanan her elden hesap soracak, bu mücadelenin tek bir firarisini dahi unutmayacağız!" sözleriyle tamamladı.
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22'si kırmızı bültenle aranıyordu! 44 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, 22'si kırmızı bültenle, 22'si ulusal düzeyde aranan 44 kişinin 9 ülkede yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 44 kişinin izinin sürüldüğünü bildirdi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu yakalanan kişilerin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
26 KİŞİ GÜRCİSTAN'DAN GETİRİLDİ
Bakanlığın açıklamasına göre Gürcistan'dan 26, Yunanistan, Almanya ve Hollanda'dan dörder, Bulgaristan'dan iki kişi Türkiye'ye getirildi. İadelerin yapıldığı diğer ülkeler ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya oldu.
ARANAN 44 KİŞİNİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Ulusal düzeyde aranan M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ İZLERİNİ SÜRDÜ
Çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları görev aldı.
"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"
Bakanlık, açıklamasında "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek" ifadesini kullandı. Vatandaşların huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya ve kaçış güzergâhlarını kapatmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakanlık, kırmızı bültenle veya ulusal düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bakanlık, çalışmalarda görev alan polisleri, ilgili başkanlık ve daire başkanlıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti. Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının görevlilerine de teşekkür etti.
BAKAN ÇİFTÇİ: DÜNYANIN HİÇBİR KÖŞESİ SİZE SIĞINAK OLMAYACAK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelenin Türkiye'nin sınırları ötesinde de kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yurt dışına kaçan kişilerin izini sürerek saklandıkları yerlerde yakalanmalarını ve adalete teslim edilmelerini sağladıklarını söyleyen Çiftçi, diplomatik girişimler ve güçlendirilen uluslararası iş birliğiyle firariler için çemberi daralttıklarını vurguladı.
22'si kırmızı bültenle, 22'si ulusal düzeyde aranan 44 firarinin 9 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin huzurunu hedef alan hiçbir suç odağına meydan bırakmayacaklarını ifade etti. Çiftçi, "Devletimizin takibi karşısında ne uzak ülkeler sığınak ne de değişen adresler kurtuluş olacaktır. Nerede saklanırlarsa saklansınlar bulacak, adaletin karşısına çıkaracağız!" dedi.
Çalışmalarda görev alan polisleri ve emeği geçen tüm personeli tebrik eden Çiftçi, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının mensuplarına ve iş birliği sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür etti. Çiftçi, açıklamasını "Milletimizin huzuruna uzanan her elden hesap soracak, bu mücadelenin tek bir firarisini dahi unutmayacağız!" sözleriyle tamamladı.
Kaynak: AA
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