Türk siyasetinin deneyimli ismi Hikmet Çetin vefat etti
Türk siyasetinin deneyimli ismi Hikmet Çetin vefat etti
Eski CHP Genel Başkanı, TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin’in vefatını CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 18:24
Kaynak:
HÜRHABER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çetin’in devlet adamlığına, siyasi nezaketine ve birikimine dikkat çekti.
Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi.”
Özel, Çetin’in ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
Numan Kurtulmuş taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin’in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”
Türk siyasetinde önemli görevler üstlendi
Hikmet Çetin, siyasi kariyeri boyunca CHP Genel Başkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye’nin siyasi ve diplomatik hayatında çeşitli sorumluluklar üstlenen Çetin, uzun yıllar kamu hizmetinde görev yaptı.
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Türk siyasetinin deneyimli ismi Hikmet Çetin vefat etti
Eski CHP Genel Başkanı, TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin’in vefatını CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çetin’in devlet adamlığına, siyasi nezaketine ve birikimine dikkat çekti.
Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi.”
Özel, Çetin’in ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
Numan Kurtulmuş taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin’in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”
Türk siyasetinde önemli görevler üstlendi
Hikmet Çetin, siyasi kariyeri boyunca CHP Genel Başkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye’nin siyasi ve diplomatik hayatında çeşitli sorumluluklar üstlenen Çetin, uzun yıllar kamu hizmetinde görev yaptı.
Kaynak: HÜRHABER
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