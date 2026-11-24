Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu belirlenen Arpa isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken 89 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 15:10
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 15:38
Kaynak:
AA
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, “Arpa” isimli suç örgütünün 12 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı.
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturmada geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İncelemelerde, “Arpa” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu tespit edildi.
Örgütün 127 kişilik yapılanması ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 kişilik bir yapılanmaya sahip olduğu belirlendi. Örgütün faaliyetleri üzerinden yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.
19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt mensuplarına yönelik harekete geçildi. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü yönetici olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı.
38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma, yasa dışı bahis ağının finansal hareketleri ve örgütsel yapılanmasına yönelik yürütülüyor.
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2 milyar liralık bahis ağına darbe! 5 ilde 19 hücreli ''Arpa'' örgütüne operasyon
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu belirlenen Arpa isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken 89 şüpheli yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, “Arpa” isimli suç örgütünün 12 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı.
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturmada geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İncelemelerde, “Arpa” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu tespit edildi.
Örgütün 127 kişilik yapılanması ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 kişilik bir yapılanmaya sahip olduğu belirlendi. Örgütün faaliyetleri üzerinden yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.
19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt mensuplarına yönelik harekete geçildi. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü yönetici olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı.
38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma, yasa dışı bahis ağının finansal hareketleri ve örgütsel yapılanmasına yönelik yürütülüyor.
Kaynak: AA
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