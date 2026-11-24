Eskişehir’de askerî helikopter düştü: 5 asker şehit oldu
Eskişehir’de askerî helikopter düştü: 5 asker şehit oldu
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir’den eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 20:37
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 21:31
Kaynak:
HÜRHABER
Millî Savunma Bakanlığı, helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından yaptığı yeni açıklamada eğitim uçuşunda görevli 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
Kaza Tepebaşı ilçesinde meydana geldi
Edinilen bilgilere göre askerî helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazanın nedeni henüz belirlenmedi
MSB, ilk açıklamasında eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirmişti.
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Eskişehir’de askerî helikopter düştü: 5 asker şehit oldu
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir’den eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Millî Savunma Bakanlığı, helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından yaptığı yeni açıklamada eğitim uçuşunda görevli 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
Kaza Tepebaşı ilçesinde meydana geldi
Edinilen bilgilere göre askerî helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazanın nedeni henüz belirlenmedi
MSB, ilk açıklamasında eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirmişti.
Kaynak: HÜRHABER
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